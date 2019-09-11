ميتشو يعفو عن المنبوذ

اقترب كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة للمشاركة أساسيا مع فريقه بالمباريات المقبلة.





ويدرس الصربي ميتشو المدير الفني، إعادة اللاعب لمكانته الأساسية بعد تجميده عقب مواجهة ديكاداها بدوري أبطال إفريقيا وعدم دخوله قائمة الفريق في نهائي كأس مصر.





ويسعى ميتشو، لتجهيز جميع اللاعبين لعدم تعرضهم لأي إجهاد وتوافر العناصر البديلة، في ظل مشاركته بأكثر من بطولة.





وكان ميتشو، قرر تجميد بامبو عقب مواجهة ديكاداها، على خلفية اعتراضه بالمباراة، وهو ما رفضه المدير الفني، وقرر استبعاده من المباريات التالية.





يذكر أن نادي الزمالك سيواجه نظيره فريق جينيراسيون فوت السنغالى يوم 14 سبتمبر الجاري خارج الأرض ويستعد الزمالك للسفر يوم 10 سبتمبر الجارى لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالى فى مباراة الذهاب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا ومعنويات الفريق مرتفعه بعد الحفاظ على للعام الثانى على التوالي.



