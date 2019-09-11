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اسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019.. والعملة الخضراء تختبر مستويات جديدة من التراجع

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
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اسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019.. والعملة الخضراء تختبر مستويات جديدة من التراجع
اسعار الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم :
تختبر اسعار الدولار  أمام الجنيه مستويات جديدة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن فقدت نحو 8 قروش خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

 

البنك

اسعار شؤاء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

١٦٫386

١٦٫5136

اسعار الدولار في بنك مصر

16.41

16.51

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.41

16.51

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.41

16.51

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.50

16.60

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.39

16.49

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫44

16.53

اسعار الدولار في بنك عودة

16.40

16.50

 

 أسباب تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه :

قال خبراء الاقتصاد أن تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه يرجع  لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي  تعدي 44 مليار دولار .

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