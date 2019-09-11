اسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019.. والعملة الخضراء تختبر مستويات جديدة من التراجع

اسعار الدولار اليوم :

تختبر اسعار الدولار أمام الجنيه مستويات جديدة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن فقدت نحو 8 قروش خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.



