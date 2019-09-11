اسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019.. والعملة الخضراء تختبر مستويات جديدة من التراجع
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم :
تختبر اسعار الدولار أمام الجنيه مستويات جديدة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن فقدت نحو 8 قروش خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.
|
البنك
|
اسعار شؤاء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
١٦٫386
|
١٦٫5136
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.41
|
16.51
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.41
|
16.51
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.41
|
16.51
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.50
|
16.60
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.39
|
16.49
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
١٦٫44
|
16.53
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.40
|
16.50
أسباب تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه :
قال خبراء الاقتصاد أن تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه يرجع لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي تعدي 44 مليار دولار .
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