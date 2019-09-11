عبد الحميد: تتويج الزمالك بكأس مصر أول خطوة لطريق البطولات







وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " أنا أول لاعب قام بالسجود عقب تسجيل الأهداف في الكرة المصرية".







وأضاف :"جمهور الأهلي والزمالك دائماً يقومون بلفتات طيبة أثناء المباريات خصوصاً في إحياء ذكرى شهدائهم كما يقومون برفع أعلام الأهلي والزمالك معا في المحافل الدولية واتعجب من هجوم بعضهم على بعض قبل مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك".







وتابع :"لاعبي المنتخب الأوليمبي مميزين و(تقال في الملعب) وأتمنى وصولهم لأولمبياد طوكيو العام المقبل وكل التوفيق لشوقي غريب".







وأردف قائلا :"شيكابالا ومصطفى محمد لم يلعبوا مباراة الاتحاد من بدايتها وفور نزولهم ساهموا في هدف الفوز وهذا يدل على أن ميتشو المدير الفني للزمالك لديه القدرة على قراءة المباريات".







واستطرد قائلا :"الزمالك فاز على براميدز أقوى فريق في بطولة كأس مصر وتتويجه بكأس مصر أول خطوة على طريق تتويجه بالبطولات".







واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " الزمالك طلب تأجيل مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي لأنه يعاني من الإرهاق في البطولات الأفريقية".

أعرب جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر وأكد أنها أول خطوة لطريق البطولات، كما أعرب نجم الزمالك السابق عن امنيته في وصول المنتخب الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو العام المقبل.