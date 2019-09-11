عادل عبد الرحمن: ميتشو مدرب قوي الشخصية والأهلي توج بلقب الدوري لهذا السبب



وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك كان الأحق ببطولة الدوري الممتاز، أنا أهلاوي ولكني أتكلم كرويًا بعيدًا عن المشاعر".



وأضاف :"في الدور الأول كان الزمالك أفضل والأداء كان جيد للغاية، أما الأهلي ونفسه الطويل نجح في الفوز باللقب".



وأوضح :"ميتشو مدرب قوي الشخصية ونال إعجابي جدًا منذ توليه مهمة تدريب الفريق".



وزاد :"الزمالك سيقدم نتائج مميزة للغاية في بطولة إفريقيا والدوري في حالة توفير عامل الاستقرار".



وأشار :"بيراميدز أضاف للدوري، ولكنه تسبب في ارتفاع أسعار اللاعبين، وأدائهم في الفترة الماضية كان مميز للغاية، ويكفي أنه تأهل لنهائي كأس مصر، ونافس على لقب الدوري الممتاز".



وحول رأيه في الموسم الجديد قال :"أرى بأن بطولة الدوري الممتاز سيوجد بها منافسة ثلاثية في الدور الأول، أما في نهاية البطولة ستنحصر المسابقة بين الأهلي والزمالك".



وأشار :"أما بخصوص الحصان الأسود في البطولة فربما يكون المصري أو مصر المقاصة، وأتمنى رجوع النادي الإسماعيلي".



أكد عادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لسموحة بأن النادي الأهلي، نجح في التتويج بلقب الدوري الممتاز بسبب النفس الطويل وقلبه الطاولة في الدور الثاني.