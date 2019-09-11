اسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل نزيف الخسائر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
781 إلى 783
|
عيار 22
|
716 إلى 718
|
عيار 21
|
683 إلى 685
|
عيار 18
|
585 إلى 587
|
عيار 14
|
455 إلى 457
|
عيار 12
|
390 إلى 391
|
الاونصة
|
24.276 إلى 24.347
|
الجنيه الذهب
|
5,464 إلى 5,480
|
الكيلو
|
780.571 إلى 782.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
786.26جنيه
|
47.77$
|
سعر الذهب عيار 22
|
720.74جنيه
|
43.79$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
687.99جنيه
|
41.80$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
589.70جنيه
|
35.83$
|
سعر الذهب عيار 14
|
458.65جنيه
|
27.89$
|
سعر الذهب عيار 12
|
403.29جنيه
|
24.43 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.85جنيه
|
17.91 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,453 جنيه
|
1,486 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,504 جنيه
|
334.41 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
786,256 جنيه
|
47,772 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
9 سبتمبر
|
793.57
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
699.52
|
599.58
|
466.34
|
399.72
|
5سبتمبر
|
806.58
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.63
|
610.70
|
480.43
|
411.79
|
1 سبتمبر
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
31 أغسطس
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
وكسرت اسعار الذهب حاجز الـ 1500 دولار بعد أن تراجع 12 دولار عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدني مستوي في شهر، بضغط من صعود العملة وعوائد السندات الأمريكية واتجاه المستثمرين للمخاطرة مع عودة التفاؤل حول عودة المفاوضات التجارين بين واشنطن وبكين.
اسعار الذهب الأن:
اسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت من 11.90 دولار إلى 1499.20 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 6 أغسطس الماضي، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1492.44 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.357.
- سعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 22-1-2019 في سوق الصاغة - بداية التعاملات
- أسعار الذهب المحلى في مصر اليوم الأربعاء 23-1-2018 وتوقعات بمعاودة ارتفاع الأسعار بعد تراجعها لـ 3أيام متتالية
- اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/9/2019.. وبشرى سارة لمالكي المعدن الأصفر
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)
- اسعار الذهب اليوم الخميس 5/9/2019.. تحرك جديد بسعر المعدن الأصفر
- اسعار الذهب اليوم الجمعة 6/9/2019.. وبشري سارة للمقبلين على الزواج
- اسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019 بعد خسارة 12 جنيه لجرام
- اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام
- اسعار الذهب اليوم الإثنين 9/9/2019.. والذهب يلتقط أنفاسه بعد التراجعات الأخيرة
- اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية