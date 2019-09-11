اسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل نزيف الخسائر

اسعار الذهب واصلت نزيف الخسائر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت اسعار الذهب فى البورصة الدولية أدني مستوي في شهر وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاعيرة المختلفة للذهب وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 18 من 589.70 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 687.99 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 786.26 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.276 إلى 24.347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780.571 إلى 782.857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 786.26جنيه 47.77$ سعر الذهب عيار 22 720.74جنيه 43.79$ اسعار الذهب عيار 21 687.99جنيه 41.80$ اسعار الذهب عيار 18 589.70جنيه 35.83$ سعر الذهب عيار 14 458.65جنيه 27.89$ سعر الذهب عيار 12 403.29جنيه 24.43 $ سعر الذهب عيار 9 294.85جنيه 17.91 $ اسعار أوقية الذهب 24,453 جنيه 1,486 $ اسعار جنيه الذهب 5,504 جنيه 334.41 $ اسعار كيلو الذهب 786,256 جنيه 47,772 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.70 480.43 411.79 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46

وكسرت اسعار الذهب حاجز الـ 1500 دولار بعد أن تراجع 12 دولار عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدني مستوي في شهر، بضغط من صعود العملة وعوائد السندات الأمريكية واتجاه المستثمرين للمخاطرة مع عودة التفاؤل حول عودة المفاوضات التجارين بين واشنطن وبكين.





اسعار الذهب الأن:

اسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت من 11.90 دولار إلى 1499.20 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 6 أغسطس الماضي، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1492.44 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.357.