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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل نزيف الخسائر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل نزيف الخسائر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب واصلت نزيف الخسائر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت اسعار الذهب فى البورصة الدولية أدني مستوي في شهر وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاعيرة المختلفة للذهب وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 من 589.70 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 687.99  جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو  786.26  جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

781 إلى 783

عيار 22 

716 إلى 718

عيار 21

683 إلى 685

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

455 إلى 457

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.276 إلى 24.347

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,480

الكيلو

780.571 إلى 782.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 786.26جنيه      

 47.77$

سعر الذهب عيار 22

 720.74جنيه

 43.79$

اسعار الذهب عيار 21

687.99جنيه       

41.80$

اسعار الذهب عيار 18

 589.70جنيه

35.83$

سعر الذهب عيار 14

458.65جنيه

27.89$

سعر الذهب عيار 12

403.29جنيه

24.43 $

سعر الذهب عيار 9

294.85جنيه

17.91 $

اسعار أوقية الذهب

24,453 جنيه

1,486 $

اسعار جنيه الذهب

5,504 جنيه

334.41 $

اسعار كيلو الذهب

786,256 جنيه

47,772 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

9 سبتمبر

793.57

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

6 سبتمبر

799.43

699.52

599.58

466.34

399.72

5سبتمبر

806.58

705.78

604.95

470.51

403.29

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.70

480.43

411.79

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

وكسرت اسعار الذهب حاجز الـ 1500 دولار بعد أن تراجع 12 دولار عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدني مستوي في شهر، بضغط من صعود العملة وعوائد السندات الأمريكية واتجاه المستثمرين للمخاطرة مع عودة التفاؤل حول عودة المفاوضات التجارين بين واشنطن وبكين.


اسعار الذهب الأن:

اسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت من 11.90 دولار إلى 1499.20 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 6 أغسطس الماضي، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1492.44 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.357.


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