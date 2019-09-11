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الأهلي يحسم موقفه من ضم نجمي منتخب مصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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الأهلي يحسم موقفه من ضم نجمي منتخب مصر
الأهلي
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محمد جمال
 
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صرفت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى النظر فى ضم مدافع جديد للفريق الأول خلال الفترة الحالية وتم تأجيل الفكرة لفترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان الأهلى قد تعاقد مع مدافع نادى الإسماعيلي محمود متولى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه ولم يرحل عن الفريق من المدافعين سوى محمد نجيب لفريق الجونة.

ورفض النادى الأهلى ضم أى مدافع خلال الفترة الحالية والذى يعد أبرزهم باهر المحمدى لاعب النادى الإسماعيلي ومنتخب مصر وعبدالله بكرى لاعب نادى بيراميدز والذى لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق خلال الفترة السابقة لحين شهر يناير القادم حتى يكون المدير الفني السويسري رينى فايلر الجديد للنادى الأهلى قد كون فكرة عن لاعبيه وعن اللاعبين الذى يحتاجهم للتعاقد معهم.

ويستعد النادى الأهلى لبدء مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا تحت قيادة السويسري رينى فايلر ومواجهة فريق كانو سبورت من غينيا الإستوائية الشهر الجارى ضمن مباريات دور الـ32.

وفي سياق آخر، تعرض المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب النيجر، والمقامة بينهما حاليًا علي الملعب الكبير بـ"مراكش" في إطار مباريات الأجندة الدولية لـ "الفيفا".

وجاءت إصابة وليد أزارو في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، ولم يستطيع استكمال المباراة، حيث خرج في الدقيقة 65 ودخل زميله رشيد عليوي بدلًا منه.

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