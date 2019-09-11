عاجل.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن شراكاتها للانتاج الدرامي
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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الفجر الفني
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كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي وذلك من خلال إعلانها عن إتمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.
وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها على مسلسل "شبر ميه" مع المنتجة مها سليم إضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي و قسمتك" من إنتاج أحمد عبد العاطي.
وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار على مسلسل "قيد عائلى" إضافة إلى تعاقدها سابقا على مسلسل الزعيم عادل امام" فالنتينو"من إنتاج رامي عادل امام و هشام تحسين.
و صرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع مع أجل إثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.
و أضاف مرسي أن السوق المصرى والعربي يتسع لإضافة شراكات إنتاجية اخري من أجل دراما هادفة و يتم عرضها طوال شهور العام و ليس فقط خلال شهر رمضان المعظم و هو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصرى والعربي.
و الجدير بالذكر أن مسلسل "نصيبي و قسمتي" الجزءالجديد مسلسل " قيد عائلى" بدأت بالفعل في العرض على قنوات اون و دي ام سي و ام بي سي في مصر و الخليج.
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