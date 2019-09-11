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تفاصيل مصرع وإصابة 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث بالغردقة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
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تفاصيل مصرع وإصابة 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث بالغردقة
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محمد طه
 
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لقيت طفلة مصرعها، وأصيب إثنين آخرين، من أسرة واحدة إثر حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق فرق الأمن بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.

وكان تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة الأم ونجلها ووفاة طفلة، جميعهم من أسرة واحدة.

ونقلت الجثة والمصايبن إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء الإسعافات اللازمة.

وقال مصدر طبي بأن حالة الأم خطيرة بينما إصابة الطفل بإصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن البحر الأحمر أنه تم القبض على سائق السيارة ربع نقل المتسببة في الحادث عقب فراره من موقع الحادث مباشرة، وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف المصدر وجود كاميرات المراقبة في شوارع مدينة الغردقة ساعد على القبض على مرتقب تلك الحادث مما سهل المأموربة على رجال الأمن في إلقاء القبض عليه في غضون أقل من ساعتين وجارى التحقيق معه بمعرفة رجال المباحث لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعرف على أماكن وأرقام هواتف مستشفيات البحر الأحمر استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائه ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.

مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999

المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235

مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460

مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004

المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319

مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445

مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008

مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020

مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188

مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788

مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965

مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767

مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070

مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121

مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549

مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151

مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
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