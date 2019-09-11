تفاصيل مصرع وإصابة 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث بالغردقة
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
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محمد طه
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لقيت طفلة مصرعها، وأصيب إثنين آخرين، من أسرة واحدة إثر حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق فرق الأمن بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.
وكان تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة الأم ونجلها ووفاة طفلة، جميعهم من أسرة واحدة.
ونقلت الجثة والمصايبن إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء الإسعافات اللازمة.
وقال مصدر طبي بأن حالة الأم خطيرة بينما إصابة الطفل بإصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن البحر الأحمر أنه تم القبض على سائق السيارة ربع نقل المتسببة في الحادث عقب فراره من موقع الحادث مباشرة، وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وأضاف المصدر وجود كاميرات المراقبة في شوارع مدينة الغردقة ساعد على القبض على مرتقب تلك الحادث مما سهل المأموربة على رجال الأمن في إلقاء القبض عليه في غضون أقل من ساعتين وجارى التحقيق معه بمعرفة رجال المباحث لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999
المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235
مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460
مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004
المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319
مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445
مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008
مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020
مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188
مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788
مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965
مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767
مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070
مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121
مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549
مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151
مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
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