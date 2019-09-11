تفاصيل مصرع وإصابة 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث بالغردقة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب إثنين آخرين، من أسرة واحدة إثر حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق فرق الأمن بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.





وكان تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة الأم ونجلها ووفاة طفلة، جميعهم من أسرة واحدة.





ونقلت الجثة والمصايبن إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء الإسعافات اللازمة.





وقال مصدر طبي بأن حالة الأم خطيرة بينما إصابة الطفل بإصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.





وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن البحر الأحمر أنه تم القبض على سائق السيارة ربع نقل المتسببة في الحادث عقب فراره من موقع الحادث مباشرة، وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.





وأضاف المصدر وجود كاميرات المراقبة في شوارع مدينة الغردقة ساعد على القبض على مرتقب تلك الحادث مما سهل المأموربة على رجال الأمن في إلقاء القبض عليه في غضون أقل من ساعتين وجارى التحقيق معه بمعرفة رجال المباحث لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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مستشفى النيل

العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة

065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999





المستشفى العسكرى

العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235





مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب

065-3620460





مستشفى القصير المركزى العنوان القصير

التليفونات 065-3330004





المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة

التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319





مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة

التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445





مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم

التليفونات 065-3380080 – 065-338008





مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة

التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017

الفاكس 065-3580020





مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة

التليفونات 065-3549188





مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787

الفاكس 065-3548788





مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة

التليفونات 065-3540665 – 065-3546965





مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة

التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767





مستشفى القصير المركزي العنوان القصير

التليفونات 065-3330070





مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم

التليفونات 065-3700122 – 065-3700120

الفاكس 065-3700121





مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا

التليفونات 065-3251549





مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3449151





مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة