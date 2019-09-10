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نشرة الفجر الرياضي: باريس يوافق على رحيل نيمار.. صفقة القرن تقترب من ريال مدريد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:50 م
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نشرة الفجر الرياضي: باريس يوافق على رحيل نيمار.. صفقة القرن تقترب من ريال مدريد
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
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