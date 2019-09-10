محمود فتح الله لـ "الفجر الرياضي": لم أعتزل كرة القدم.. ولدى أكثر من عرض أقوم بدراسته

Advertisements





نفي محمود فتح الله نجم منتخب مصر السابق ونادى الزمالك التقارير الصحفية التى تداولت اليوم عن إعتزاله كرة القدم بعد عدم التوقيع لأى نادى خلال الفترة الحالية بعد إنتهاء فترته مع نادى النجوم الذى لعب له خلال الموسم الماضي.



وتحدث فتح الله ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" لم أعلن إعتزالى كرة القدم كل الأخبار التى تحدثت عن ذلك غير صحيحة، أنا مستمر فى الملاعب حتى هذه اللحظة ولم أعلن مطلقاً أو تحدثت فى أى مكان إنى إعتزلت كرة القدم".



وأضاف :" يصل لى عروض كثيرة خلال الفترة الحالية منها داخلية ومنها فى دوريات خارجية ولكنى لم أستقر حتى الأن على العرض المناسب لى ولتاريخى مع كرة القدم، أنا حتى الأن أقوم بدراسة العروض وحتى هذه اللحظة لم أعتزل ".



وتابع :" من الممكن أن أعتزل كرة القدم الأسبوع القادم ولكنى حتى الأن لم أتخذ ذلك القرار وكما قلت أنا لدى العديد من العروض وأقوم بدراستها وسوف أختار المناسب لى للعب معه الفترة القادمة ".



وعن إمكانية اللعب فى القسم الثانى، قال :" لا بالطبع لا أفكر فى ذلك مطلقاً، لن ألعب فى القسم الثانى ".



ويذكر أن محمود فتح الله كان أحد نجوم المنتخب الوطنى المصري فى الفترة من 2005 وحتى 2013 وشارك فى 52 مباراة دولية وسجل هدفين دوليين كانوا أمام سيراليون وموزمبيق وتوج فتح الله بلقبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2008 و2010 وكان أحد العناصر الأساسية فى خط الدفاع المصري.



ولعب فتح الله مع نادى الزمالك فى الفترة من 2007 وحتى 2014 شاؤك خلالهم فى 191 مباراة سجل خلالهم 25 هدف وصنع 3 أهداف وحصل مع نادى الزمالك على بطولة كأس مصر عام 2008.



وخاض فتح الله عدة تجارب بعد الرجيل من نادى الزمالك فلعب مع الانتاج الحربي 70 مباراة سجل خلالهم 18 هدف وصنع هدفين ولعب أيضاً فى طلائع الجيش، ثم استقر الحال به بداية الموسم الماضي مع فريق النجوم الذى شارك معه فى 29 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف.

