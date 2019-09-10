نائب المصري يهاجم اتحاد الكرة بسبب إيهاب جلال



وقال الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"لا يوجد اعتراض على تولي إيهاب جلال منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولكننا سنخوض مباراة هامة للغاية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية".



وأضاف :"هل من الطبيعي أن يخوض لاعبو الفريق مباراة هامة للغاية في بطولة أفريقية ولا يعلمون من هو مدربهم".



وتابع :"ليس لدي مشكلة في أن يتولى إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني ولكننا نعترض على توقيت إعلانه لقيادة المنتخب".



واختتم الخولي تصريحاته قائلاً :"نتفاوض مع مديرين فنيين في الوقت الحالي لقيادة المصري خلفا لإيهاب جلال".



يذكر أن المصري سيسافر إلى تنزانيا لمواجهة مالندي يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر 2019.



وجاءت قائمة المصري كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سيمبوري - حسين رجب.

الهجوم: أحمد جمعة - محمود وادي - أوستين أموتو.

شن محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي هجوما ضاريا على اتحاد الكرة بسبب توقيت إعلانهم عن تولي إيهاب جلال المدير الفني للمصري يادة المنتخب الوطني.