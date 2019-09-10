نائب المصري يهاجم اتحاد الكرة بسبب إيهاب جلال
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:46 م
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ريهام عبد المحسن
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شن محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي هجوما ضاريا على اتحاد الكرة بسبب توقيت إعلانهم عن تولي إيهاب جلال المدير الفني للمصري يادة المنتخب الوطني.
وقال الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"لا يوجد اعتراض على تولي إيهاب جلال منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولكننا سنخوض مباراة هامة للغاية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية".
وأضاف :"هل من الطبيعي أن يخوض لاعبو الفريق مباراة هامة للغاية في بطولة أفريقية ولا يعلمون من هو مدربهم".
وتابع :"ليس لدي مشكلة في أن يتولى إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني ولكننا نعترض على توقيت إعلانه لقيادة المنتخب".
واختتم الخولي تصريحاته قائلاً :"نتفاوض مع مديرين فنيين في الوقت الحالي لقيادة المصري خلفا لإيهاب جلال".
يذكر أن المصري سيسافر إلى تنزانيا لمواجهة مالندي يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر 2019.
وجاءت قائمة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.
الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - عمر كمال عبد الواحد.
الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سيمبوري - حسين رجب.
الهجوم: أحمد جمعة - محمود وادي - أوستين أموتو.
وقال الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"لا يوجد اعتراض على تولي إيهاب جلال منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولكننا سنخوض مباراة هامة للغاية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية".
وأضاف :"هل من الطبيعي أن يخوض لاعبو الفريق مباراة هامة للغاية في بطولة أفريقية ولا يعلمون من هو مدربهم".
وتابع :"ليس لدي مشكلة في أن يتولى إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني ولكننا نعترض على توقيت إعلانه لقيادة المنتخب".
واختتم الخولي تصريحاته قائلاً :"نتفاوض مع مديرين فنيين في الوقت الحالي لقيادة المصري خلفا لإيهاب جلال".
يذكر أن المصري سيسافر إلى تنزانيا لمواجهة مالندي يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر 2019.
وجاءت قائمة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.
الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - عمر كمال عبد الواحد.
الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سيمبوري - حسين رجب.
الهجوم: أحمد جمعة - محمود وادي - أوستين أموتو.
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