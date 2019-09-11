الإسكندرية اليوم.. إنشاء مركز تدريب مهني عالمي وافتتاح 3 معارض لمستلزمات المدارس

افتتاح ثلاث معارض رئيسية لمستلزمات المدارس، انشاء مركز تدريب مهني عالمي، إطلاق قافلة خدمية بسيوة، هكذا شهدت محافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء على مدار 24 ساعة الماضية.





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ثلاث معارض رئيسية بالإسكندرية لمستلزمات المدارس.. تعرف على أماكنها





أعلنت مديرية التموين والتجاره الداخلية بالإسكندرية أن هناك ثلاث معارض"أهلًا رمضان" رئيسية تستمر إلى نهاية شهر سبتمبر تحت مبادرة كلنا واحد، في ميادين محطة مصر، المنشية، محمد نجيب.





وأضافت المديرية في تصريح صحفي الثلاثاء أنه أقامت المديرية عدد 15 شادر صغير بأنحاء المحافظة، هناك خمس سيارات متنقلة تجوب أنحاء الإسكندرية وخصوصا المناطق التي لا يوجد بها شوادر ولا معارض، مشيرًا إلى أن المعارض تعرض مستلزمات المدارس والدراسة من الزي المدرسي وكشاكيل وكراسات ومنتجات ورقية ومستلزمات مكتبية وكتابية بأسعار مخفضة تصل الى 30 في المائة عن مثيلاتها بالأسواق.





جمعية رجال أعمال الإسكندرية: إنشاء مركز تدريب مهني على أسس عالمية





أعلن المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية "رجال أعمال الإسكندرية" أن الجمعية ستقوم بإنشاء مركز تدريب مهني يقوم على الأسس العالمية للثورة الصناعية الرابعة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن أقل فرصة عمل تكلف الدولة مايقارب من 100 ألف جنيه، وقيام المركز بتوفير 1000 فرصة مثلا يوفر غلي الدولة مليار جنيه، وهو مسئولية تحتم على مصر أن تظل كبيرة نظرًا لوضعها في المنطقة العربية والإفريقية.





جاء ذلك خلال كلمته في فاعليات مؤتمر" التعليم المزدوج ودراسات سوق العمل"، والذي تنظمة جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء، داخل مركز التدريب المهني التابع للجمعية في منطقة غيط العنب، بحضور ممثلين عن الوكالة الإلمانية"giz".





جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية إلي مدينة براني بمطروح وواحة سيوة





انطلقت أمس الثلاثاء، القافلة الطبية الخدمية الطبية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عسران القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، وذلك من منطلق دور جامعة الإسكندرية الريادي في خدمة المجتمع والمناطق النائية.





وقالت الجامعة في بيان لها، إن القافلة سوف تستمر لمدة ٤ أيام لخدمة أهالى مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، وواحة سيوة، وقرية الجارة.





القبض على مُقرصن البطاقات الإئتمانية في الإسكندرية





ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، القبض على شخص لإستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض المواطنين واستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت.



