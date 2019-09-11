منشق عن الجماعة يكشف مكان إقامة النائب العام الإخواني.. وحالته النفسية
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:10 ص
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داليا الحسين
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كشف عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن مكان تواجد النائب العام الإخواني طلعت عبدالله، موضحًا بأنه هرب من مصر ويقيم حاليًا في تركيا.
وأوضح "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": مساء الثلاثاء أن طلعت عبدالله هرب من مصر عن طريق التسلل عبر الحدود المصرية- السودانية، مشيرًا إلى أنه علم بهروب "طلعت" عن طريق الإرهابي أحمد جابر الحاج، المسئول عن تهريب الإخوان من السودان.
ونوه القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، بأن النائب العام الإخواني طلعت عبدالله، هرب من مصر برفقة المتحدث باسم النيابة العامة إبان حكم الإخوان مصطفى دويدار، معلقًا: "دويدار كان بيخدم على طلعت عبدالله".
وأشار إلى أن النائب العام الإخواني أقام في ضيافة الجماعة الإرهابية في السودان؛ ومنها لتركيا، موضحًا أن "طلعت عبدالله عاش في شقة فندقية تملكها الجماعة الإرهابية في إسطنبول وتحديدا بجوار "امنيات فاتح"، ثم بعد ذلك اشترت له الجماعة مسكن خاص به في إسطنبول، أما مصطفى دويدار فسافر إلى قطر للعمل بتوصية من طلعت عبدلله".
ولفت القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى النائب العالم الإخواني كان على علاقات سرية مع مسؤولين قطريين، معلقا: "طلعت عبدالله أصبح إنسان غير سوي ولا يقابل أحد تماما وفي حالة رعب شديد ويعيش صدمة عصبية وخلل نفسي شديد بعد الإطاحة بمحمد مرسي".
ونوه بأن بنات طلعت عبدالله يسافرون له في تركيا؛ ولذلك يشعر بالخوف من معرفة مكانه، متابعًا: "خايف يتم منع بناته من السفر أو التواصل معه".
في السياق ذاته، قال إن الإخواني المذيع محمد ناصر لا يملك أي مؤهلات سياسية ولا ثقافيه تجعله يقدم برنامج ويهاجم الدولة المصرية ليل نهار.
يذكر أن الإعلامي أحمد موسى، كشف خلال الساعات الماضية أسرار جديدة عن الجماعة الإرهابية من خلال حوار مطول مع المستشار عماد ابوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، وكيف يعيش شباب الإخوان في حالة إذلال بينما تنعم قادتهم برغد العيش عن طريق أموال قطر وتركيا.
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