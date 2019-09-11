نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر، وجامعة الأزهر تعلن موعد نتيجة تنسيق القبول لعام 2019 – 2020.

جامعة الأزهر تعلن موعد نتيجة تنسيق القبول لعام 2019 – 2020

تعلن جامعة الأزهر، خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي 2019 – 2020.

مصر تدعو إلى ضرورة إنهاء مرحلة "المراوحة" في سوريا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 36 مكرر، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدهوة البرلمان للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019.

واشنطن تراقب شحنات النفط بين طهران وبكين

تسعى الحكومة الأمريكية إلى مراقبة والحد من شحنات النفط التي تشتريها الصين من إيران، وأعلنت أنها ستعاقب أية شركة تنتهك العقوبات ضد طهران.

الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيل من ضم غور الأردن

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، من ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه، قائلةً أن الخطة لن يكون لها "أساس قانوني دولي".