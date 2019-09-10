منافسة شرسة بين توتنهام وباريس على نجم يوفنتوس

يسعى النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لحسم مستقبله مع ناديه، يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن خرج من خطط مدربه الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري.





وأفادت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيرهم توتنهام هوتسبير لا يزالا يرغبا في الحصول على خدمات نجم هجوم فريق يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن فإن باريس سان جيرمان وتوتنهام سيحاولان التعاقد مع النجم الأرجنتيني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.





وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة الإيطالية الشهيرة في تقريرها بأن ديبالا كان قريب جداً من الرحيل عن اليوفي خلال هذا الصيف، ولكن في نهاية المطاف قرر اللاعب البقاء والقتال على مركزه هذا الموسم.



