ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أمن جدة": ضبط مقيم بحوزته 12 قارورة مسكر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:12 م
Advertisements
أمن جدة: ضبط مقيم بحوزته 12 قارورة مسكر
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تمكنت قوات الأمن في محافظة جدة، ن إلقاء القبض على مقيم بنجلاديشي الجنسية، خبأ 12 قارورة من المسكر بحجم 1.5 لتر لكل منهم، وذلك داخل مركبته.

بدأت الواقعة باشتباه دوريات الأمن في أحد المركبات من نوع "ديهاتسو"، تتجول داخل أنحاء المحافظة وبداخلها شخص واحد.

وقامت الدوريات الأمنية بإيقاف السيارة وتفتيشها، وعُثر بداخلها على 12 قارورة بحجم 1.5 لتر من المسكر المخدر، ليتم التحفظ على المضبوطات والسائق.

وأحيل السائق إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات في الواقعة بحكم الاختصاص، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

ويذكر أن نجحت الجهات الأمنية في محافظة جدة، في ضبط مروج للمخدرات يتواجد في أحد أحياء المحافظة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدي للمروج أثناء محاولة إغراء شاب لشراء المخدرات.

وتحرك رجال الأمن على الفور؛ للقبض على المروج بعد أن رصد موثق الواقعة لوحة السيارة التي كان يستغلها المروج.

وظهر المروج في الفيديو وهو يحاور الشاب عن نوع الحبة التي حاول تقديمها له وفائدتها، فيما توقف المروج وسأل الشاب عن اسم شخص في الحي كنوع من وسيلة الترويج واستغلال الشباب، لكن الشاب قال له إنه لا يوجد شخص في هذا الحي بذلك الاسم.

 الحديثة من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن "خيوط عقال".


ووفقا للحساب الرسمي لـ "الجمارك السعودية"، في "تويتر"، فقد تم بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات 

ضبط 3 أشخاص مستقبلي الكمية.

تمكنت هيئة الجمارك السعودية في منفذ "الحديثة" من إحباط محاولتي تهريب مليونين و579 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، مخبأة في شاحنة ومركبة خاصة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

 

وأوضح مدير عام جمرك "الحديثة"، عبد الرزاق الزهراني، أنه "وصلت للجمرك سيارة خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكونة من طفلين وزوجته. وبتفتيشها، عثر على مليونين و553 قرص كبتاغون، مخبأة في أجزاء مختلفة من السيارة".

 

وأضاف أن الجمرك أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من أقراص الكبتاغون بلغت 26 ألف حبة، عثر عليها داخل "طفاية حريق" إحدى الشاحنات.


وقال المسؤول السعودي، إن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال المهرب لعائلته التي كانت رفقته، في محاولة منه للتمويه على منتسبي الهيئة".



Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مقيم مسكر ضبط جدة أمن 12 قارورة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
5
x
20:45
3
كوسوفو
ليتوانيا
1
x
20:45
5
البرتغال
فرنسا
3
x
20:45
0
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
1
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
2
x
14:00
2
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
1
x
16:30
0
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
2
x
18:00
4
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
1
x
19:00
2
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
1
x
20:30
2
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
21:00
0
النيجر - أساسي