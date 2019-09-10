عبدالمحسن سلامة: التحول الرقمي مسؤولية الجميع
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:15 م
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ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية بات ضروريًا، وأن العديد من دول العالم انتهجته من زمن بعيد، موضحًا أن التحول للمجتمع الرقمي "مسؤولية الجميع"، سواء الدولة أو المواطنين، للحصول على مستوى معيشة أفضل في مجتمع آمن، وفي ظل التغيرات العالمية التي توجب علينا عملية التحول لاقتصاد رقمي، لمواجهات التحديات العالمية و تغيرات
وأضاف خلال توقيع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، عقدًا مع وزارة الإسكان، أن تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أنه التقى وزير الإسكان بمكتبه، اليوم "الثلاثاء"، وتم مناقشة العديد من أوجه التعاون بين مؤسسة الأهرام ووزارة الإسكان.
وأشار إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المشروع، وأنه يضعه ضمن أولوياته الرئيسية، وترجم ذلك في عدة مؤتمرات تحدث فيها الرئيس عن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وإقامة صناعة وطنية للإلكترونيات وفقا لمبادرة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، التي تجعل هذه الصناعة إحدى دعائم نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
جاء ذلك خلال توقيع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية، وتسجيل ملفات العاملين، وملفات اشتراكات العملاء إلكترونيًا وميكروفيلميًا لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.
وقع الاتفاقية الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي الإتفاقية كمرحلة أولى في مشروع "التحول الرقمي" الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، لبناء قدرات الدولة وتطويرها، من خلال منظومة آلية موحدة، تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين الحكومة، التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
وأضاف خلال توقيع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، عقدًا مع وزارة الإسكان، أن تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أنه التقى وزير الإسكان بمكتبه، اليوم "الثلاثاء"، وتم مناقشة العديد من أوجه التعاون بين مؤسسة الأهرام ووزارة الإسكان.
وأشار إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المشروع، وأنه يضعه ضمن أولوياته الرئيسية، وترجم ذلك في عدة مؤتمرات تحدث فيها الرئيس عن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وإقامة صناعة وطنية للإلكترونيات وفقا لمبادرة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، التي تجعل هذه الصناعة إحدى دعائم نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
جاء ذلك خلال توقيع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية، وتسجيل ملفات العاملين، وملفات اشتراكات العملاء إلكترونيًا وميكروفيلميًا لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.
وقع الاتفاقية الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي الإتفاقية كمرحلة أولى في مشروع "التحول الرقمي" الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، لبناء قدرات الدولة وتطويرها، من خلال منظومة آلية موحدة، تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين الحكومة، التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
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