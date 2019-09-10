هجوم ناري على لاعبي الهلال عقب تعثر السعودية أمام اليمن





شنت الجماهير السعودية حملة غاضبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد سقوط منتخب السعودية في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره اليمني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد البحرين الوطني، في مستهل مشوار الأخضر السعودي بتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.









وتقدم محسن قراوي في النتيجة مبكرًا للمنتخب اليمني في الدقيقة الثامنة، وأدرك هتان باهبري التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعود عمر الداحي بهدف التقدم من جديد بهدف ثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، ليخطف بعدها سالم الدوسري هدف التعادل للأخضر السعودي في الدقيقة 48.









وقامت الجماهير السعودية بدشين حملة هجومية شرسة على لاعبي الهلال عقب نهاية المباراة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال أحد المغردين بحساب يحمل اسم سلطان الثبيتي: "هذا المنتخب اللي يرفع الرأس وليس منتخب الهلال اللي من فضيحة إلى فضيحة من 8 المانيا الى 5 اليابان والحسابة بتحسب، وختامها اليوم اليمن اللي تصنيفه ضعيف يتعادل معنا، او بالاصح احنا من تعادلنا معاه".





وعلق أحد نشطاء تويتر قائلاً: "المنتخب السعودي، منتخب مُختطف منذ سنوات، هو إعداد لنادي الهلال، من يريد الانضمام إليه عليه التوقيع للمحلي، لاعبين كُثر حُرمو منه بسبب انهم لا يلعبوا للمحلي، أنصاف لاعبين تم ضمهم للمنتخب بسبب تمثيلهم للمحلي، مارفيك غادر لانه يرفض التدخل".









وغرد حساب آخر يحمل اسم فواز الشلوي: "هتان باهبري، منسق من الاتحاد مطرود من الخليج وإحصائيات ضعيفه مع الشباب فجأة جا الهلال وصار أساسي بالمنتخب..علي البليهي، مع الفتح مايعرف شعار المنتخب وقع للهلال اصبح مدافع أساسي بالمنتخب.. المعيوف، 7 سنوات بالاهلي ما مثل المنتخب مباراة ودية، وقع للهلال صار أساسي".