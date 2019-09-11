الصرف الصحي: القاهرة يُسرق منها 5500 غطاء بالوعة سنويا.. والواحد بـ5 آلاف جنيه

علق المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، على سرقة أغطية البالوعات، قائلًا إن سرقة أغية البالوعات ظاهرة منتشرة في المجتمع، وتحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها.





ولفت "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن القاهرة يُسرق منها سنويًا 5500 غطاء، بمعدل سرقة 15 غطاء يوميًا.





وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن هذه الأرقام تسبب خسائر كبيرة للشركة، بالإضافة إلى تعرض المواطنين للخطر والجرائم البشعة.





وأضاف "حسن"، أن هذه الظاهرة كانت منتشرة في الأماكن المتطرفة قديمًا، والآن انتشرت في كل المناطق حتى المناطق الراقية، موصحًا أن آخر أغطية سرقت من منطقة راقية جدًا بالقاهرة.





وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة: "نحاول معالجة هذه الظاهرة عن طريق تغيير المادة المصنوعة منها، حتى لا يستطيع السارق تحريكها مثل "الخرسانة" وغيرها".





وأشار "حسن"، إلى أن الأغطية الحالية تصنع من الزهر، موضحًا أن تغييرها كليًا أمر صعب للغاية، لافتًا إلى أنه يوجد في القاهرة 350 ألف غطاء.





وذكر رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن تكلفة الغطاء الواحد حوالي 5 آلاف جنيه، أغطية القاهرة تحتاج إلى موازنة كبيرة لتغطيتها.





وناشد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، المشترين لهذه الأغطية بعدم شرائها من السارقين، موضحًا أنه يتم بيع أغطية البالوعات المسروقة "خردة" بمبالغ بسيطة.





ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة سرقة البالوعات انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يقوم السارق بسرقة الأغطية في الصباح الباكر أو في الليل، ويقوم ببيعها كـ"خردة" بثمن أقل كثيرًا من ثمنها الأصلي.





ويصنع غطاء البالوعات من "الزهر"، ويتكلف الغطاء الواحد 5 آلاف جنيه، حيث يوجد حوالي 350 ألف غطاء بالوعات في القاهرة فقط.



