"التعليم" تكشف حقيقة دمج شعبتي العلمي في الثانوية العامة (فيديو)

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، حقيقة دمج شعبتي العلمي في الثانوية العامة.





وقال رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إنه لا يوجد شيء يسمى علمي علوم أو علمي رياضة في الصف الثاني الثانوي منذ العام الماضي، وتقسيم الشعب العلمية يبدأ في الصف الثالث الثانوي، لافتَا إلى أن الحديث على دمج شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة في الصف الثالث الثانوي، أمر غير صحيح على وجه الإطلاق، معقبًا: "هذا الأمر مجرد شائعة قديمة".





ولفت إلى أن طالب الصف الثانوي هذا العام، سيكون أمامه هذا العام، إما أن يختار شعبة علمي او شعبة أدبي، وفي الصف الثالث الثانوي من يتخصص علمي، فسيكون لديه تشعيب آخر علمي علوم، أو علمي رياضة، طالما القانون لم يتغير.





وأشار إلى أن هناك 10 مواد أساسية في الصف الاول الثاني، و8 مواد أساسية في الصف الثاني الثانوي، وهذه المواد سيمتحن فيها الطالب مرتين في العام، مرة في الفصل الدراسي الأول، ومرة أخرى في الفصل الدراسي الثاني، ومن لم يحصل على درجات تؤهله للنجاح، سيدخل الدور الثاني في شهر يوليو.





وأضاف أن التربية الرياضية أصبحت منهج وليس نشاطًا، ومن المهم أن يعلم الطلاب ذلك، موضحًا أن مادة الرياضة ستكون مادة بها جزء نظري وعملي، وستُحمل المادة النظرية من على موقع الوزارة، وسيختبر فيها الطالب، وبها نجاح ورسوب ولن تضاف للمجموع، وهذا الأمر يأتي في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتربية البدينة.



