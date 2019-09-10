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جيهان خليل تحمل أر بي جي: "البنات ألطف الكائنات" (صور)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:51 م
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جيهان خليل تحمل أر بي جي: البنات ألطف الكائنات (صور)
جيهان خليل
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الفجر الفني
 
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ظهرت الفنانة جيهان خليل، وهي تحمل "سلاح أر بي جي" ومن خلفها دولاب مملوء بالأسلحة الخفيفة، وذلك عبر صورة جديدة لها نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت فيها ترتدي جاكت جينز وعلقت على الصورة "البنات ألطف الكائنات".

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وكانت جيهان قد شاركت جمهورها، صور من جلسة خاصة نالت استحسان واعجاب الألاف من محبيها.

 
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البنات الطف الكائنات 🤣

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جيهان خليل فى جلسة تصوير بالأهرامات: المكان الأكثر سحرا وجمالا
كما كانت قد خضعت لجلسة تصوير جديدة أمام أهرامات الجيزة، ارتدت خلالها فستانا أزرق اللون، وعلقت جيهان خليل على الصور عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "المكان الأكثر سحرا وجمالا وجلالا.. العشق من أول نظرة مصر".

شاهد.. إطلالة جذابة لـ جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير

وشاركت جيهان خليل فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسلين الأول هو "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.

نتيجة بحث الصور عن جيهان خليل

دور جيهان خليل في "طلقة حظ"
أما المسلسل الثانى فهو "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

نتيجة بحث الصور عن جيهان خليل

جيهان خليل تحضر إحدى الاحتفاليات الخاصة لمنتجات الشعر
كما حضرت جيهان خليل، إحدى الاحتفاليات الخاصة لمنتجات الشعر، تم اختيار بنات من العرائس اليتيمات للعناية بشعرهم قبل حفل الزفاف، وحرصت علي توجيه الشكر للمهندس وائل المغازي، لإقامته هذه الاحتفالية، وحرصت علي التصوير معهم على طريقة "السيلفي" معربة عن سعادتها بالحضور والاحتفالية وقدمت الاحتفالية المذيعة رانيا يحيي.

نتيجة بحث الصور عن جيهان خليل

من ناحية اخري تقوم حاليا بتصوير عملين وهما طلقة حظ والاخر علامة استفهتم ومن المقرر عرضهم في موسم دراما رمضان المقبل.

نتيجة بحث الصور عن جيهان خليل

كواليس تصوير جيهان خليل لـ "طلقة حظ"
وكانت الفنانة جيهان خليل، صورت دورها في مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وإخراج أحمد خالد أمين، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بمشاهد جمعتها مع مصطفى خاطر وإيمى سالم، وأضافت أنها تفاجئ جمهوها بدورها فى المسلسل خاصة وأنها تظهر فى بداية الأحداث ونهايتها بحدث هام فى القصة، مضيفة أن الشخصية التى تقدمها مختلفة تماماً من ناحية المضمون والشكل، إذ تظهر بـ"لوك" جديد مستعينة برسم "تاتوهات" على جسدها سواء فى رقبها أو زراعها ومرة أخرى بشكل صادم بعض الشيء رفضت الكشف عنه حتى تشوق الجمهور للأحداث.

نتيجة بحث الصور عن جيهان خليل

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.


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