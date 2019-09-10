أخبار برشلونة: البرسا يُحدد صفقته الجديدة وسر انقلاب ميسي على برشلونة وتحديد بديل فالفيردي وصدمة لجماهير البلوجرانا

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها مستقبل الأرجنتيني "ميسي" وموقفه من الرحيل عن البرسا نهاية الموسم الحالي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019:-





جهاز برشلونة الطبي يصدم جماهير البرسا





يستعد نادي برشلونة الاسباني بقيادة مدربه أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، للمواجهة المرتقبة ضد فريق فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" والمقرر لها يوم السبت المقبل، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري علي استاد "كامب نو" معقل البرسا.





وكشف الجهاز الطبي لنادي برشلونة عن أنباء صادمة لعشاق الفريق الكتالوني، بعدما أعلن عن إحتمالية غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فالنسيا يوم السبت القادم، وذلك بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل للعودة للمباريات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.





وذكرت تقارير صحفية أن الطاقم الطبي لفريق برشلونة لا يريد أن يُخاطر بـالدفع بـ"ميسي" في مباراة فالنسيا يوم السبت المقبل بالدوري الاسباني، حتي لا يحدث له إنتكاسة مفاجئة، بينما يريدون تجهيز اللاعب الأرجنتيني للمواجهة المرتقبة ضد فريق بورسيا دروتموند الألماني في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت تقارير أكدت أن مباراة فالنسيا المقبلة قد تكون موعد الظهور الأول للثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان في هجوم برشلونة للمرة الأولي معًا، ولكن بعد هذه الأنباء التي تؤكد تأجيل الدفع بـ"ميسي" لمباراة بوروسيا دورتموند، سيتأجل أيضًا ظهور الـ " MSG" في قيادة هجوم البرسا.





الكشف عن وجهة ميسي المقبلة





قالت تقارير إعلامية أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق؛ ديفيد بيكهام؛ قد أبدى أهتمام كبير بضم الاسطورة ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه "انتر ميامي" والذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.





وقال صحفي يدعى تشافي كامبوس في رايدو كتالونيا؛ بأن ليونيل ميسي على علم بأهتمام ديفيد بيكهام بالحصول على خدماته ولكنه حتى الان لم يتحدث مع أي شخص من المقربين منه حول رأيه في الذهاب إلى الدوري الأمريكي في يوم من الايام.





وفي السياق ذاته؛ كشف بعض الصحفيين الأسبان عن كون ميسي لا يرغب في أن يختم مسيرته في برشلونة؛ بل يرغب في خوض تحدي جديد في بلد أخرى في غضون ثلاث سنوات من الان علي أقصى تقدير.





وفي الجهة المقابلة؛ يريد برشلونة الحفاظ علي نجم للفريق بأي شكل من الاشكال؛ حتى أن برشلونة يريد أن يقدم عرض مدى الحياة إلى ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف البلوجرانا لأطول فترة ممكنة.





الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيعود لقائمة صفوف برشلونة من جديد خلال مباراة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم





هل يجلب ميسي هدف ريال مدريد إلى برشلونة ؟





قال ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر للنجم الدولي الفرنسي؛ بول بوجبا؛ أن شقيقه لاعب مانشستر يونايتد دائم التواصل مع لاعب برشلونة ليونيل ميسي؛ دون أن يكشف شقيق بوجبا عن أي تفاصيل تخص تواصل شقيقه مع ميسي.





وكان بول بوجبا واحد من أكبر المرشحين للإنضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي؛ ولكن النادي الملكي قد صدم بتمسك مانشستر يونايتد باللاعب ورفض الشياطين الحمر التنازل عن خدمات الفرنسي تحت أي ظروف.





وفي الوقت الذي قالت فيه صحف مدريدية أن ريال مدريد قد صرف النظر عن التوقيع مع بول بوجبا وبدأ في الاهتمام بالحصول علي خدمات لاعبين اخرين في خط الوسط على رأسهم لاعب توتنهام كريستيان إريكسن.





وتأتي تصريحات شقيق بول بوجبا لتفتح باب الجدل والتساؤلات من جديد حول مستقبل الدولي الفرنسي وهل بالفعل هناك نية لدى برشلونة لخطف بول بوجبا من ريال مدريد في الصيف المقبل.





مفاجأة.. برشلونة يُخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري





كشف ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مفاجأة مدوية تُقرب شقيقه من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقال "ماتياس" في تصريحات لبرنامج "الشرينجيتو" الاسباني أن شقيقه "بوجبا" أجري محادثات مع الأرجنتيني لونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني خلال الفترة الماضية، بخصوص تفكيره في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، وتفكيره في الرحيل للدوري الاسباني.





وأكد "ماتياس" أن شقيقه "بوجبا" يحظي بإهتمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل، مؤكدًا أن رحيل شقيقه عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يكون إلا لناديين فقط هما برشلونة وريال مدريد.





وأوضح أن "بوجبا" تواصل خلال الفترة الأخيرة مع بعض اللاعبين المحترفين بالدوري الاسباني منهم ليونيل ميسي نجم برشلونة، وزميله في المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم البرسا أيضًا، نافيًا حديثه مع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.





يذكر أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات بول بوجبا، وخاض جولة من المفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب سوق الإنتقالات الصيفية 2019، لكن النادي الإنجليزي تمسك بخدمات اللاعب ورفض رحيله، ومن المتوقع دخول النادي الملكي في مفاوضات جديدة لضم نجم فرنسا الصيف المقبل.





حديث "بوجبا" مع ميسي وجريزمان قد يقود اللاعب الفرنسي للإنتقال لصفوف برشلونة إذا تلقي عرضًا من النادي الكتالوني.





موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد صفقته الجديدة





قالت تقارير صحفية في كتالونيا؛ أن نادي برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه بشكل كبير في الفترة المقبلة من أجل أن يعود لتحقيق البطولات والألقاب الكبرى في أقرب وقت ممكن؛ خاصة دوري أبطال أوروبا والغائب عن خزائن النادي منذ عام ٢٠١٥





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو؛ أن برشلونة قد وضع عينه على لاعب نادي نابولي الايطالي؛ فابيان رويز؛ من أجل الحصول علي خدماته في الصيف المقبل؛ خاصة يعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع فريق الجنوب الايطالي في الموسم الحالي.





وكانت صحف إسبانية قد قالت أن نجم برشلونة ليونيل ميسي قد طلب من مجلس الادارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو بضرورة الحصول على خدمات بعض اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك في ميركاتو الصيف المقبل وهذا لتدعيم صفوف برشلونة؛ حيث أن الفريق الحالي للنادي لا يرضي طموحات جماهير برشلونة.





وفي السياق ذاته؛ قال رئيس نادي برشلونة؛ بارتوميو؛ بأنه يرغب في أن يحصل علي توقيع عدد من اللاعبين في ميركاتو الشتاء المقبل؛ وكذلك خلاص الصيف القادم؛ ولكن هذا الأمر سوف يحدث بالتوازي مع عملية بيع بعض اللاعبين.





بعد ضياع 3 فرص سابقة.. عقبة جديدة تُهدد انتقال صفقة كبري إلى برشلونة





كشفت تقارير صحفية أسبانية أن نادي برشلونة بدأ التخطيط لحسم صفقة جديدة من الدوري الإيطالي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة 2020، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة يسعي للتعاقد مع اللاعب الاسباني "فابيان رويز" صاحب الـ23 عامًا لاعب وسط نابولي الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وأشارت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة سيضع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز تحت المجهر طوال السنة الجارية للوقوف على مستواه بشكل كامل، قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه في صيف 2020.





وحاول برشلونة التعاقد مع فابيان رويز في 3 مناسبات سابقة ولكن كانت الصفقة تتعطل في كل مرة، البداية كانت عام 2016، وكان "رويز" لاعبًا في صفوف إلتشي وقيمة الصفقة كان 6 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني لم يتخذ خطوات رسمية لحسم التعاقد معه.





عاد برشلونة وجدد إهتمامه باللاعب في الموسم التالي وكان لاعبًا في ريال بيتيس، وتكلفة الصفقة كانت 15 مليون يورو، ولكن مدربه تمسك بإستمرار "رويز"، وقام النادي بتجديد تعاقده ووضع شرطًا جزائيًا بقيمة30 مليون يورو، وعندما حاول النادي الكتالوني ضمه لم يكن مستعدًا لدفع هذا المبلغ.





نادي برشلونة يواجه المشكلة نفسها في الوقت الحالي، حيث أصبح مطالب بدفع 60 مليون يورو للحصول على خدمات فابيان رويز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





صدمة لجماهير برشلونة بشأن ميسي





كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم؛ بأن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لن يستمر في صفوف برشلونة حتى نهاية مسيرته مع كرة القدم؛ حيث يخطك اللاعب للذهاب إلي مكان ٱخر بعد ثلاث سنوات من الان.





وقال سيكي رودريجيز وهو صحفي في إذاعة "أوند سيرو" بأن ليونيل ميسي سوف يغادر برشلونة في غضون ثلاث أعوام من الآن ولا أحد يعرف الي أين سيذهب ليونيل ميسي بعد ذلك؛ ولكنه بكل تأكيد لن يكمل في برشلونة حتى يومه الأخير في كرة القدم.





ويذكر أن تقارير ضحفية إسبانية قالت أن نادي برشلونة يخطط من أجل أن يقدم عرض لميسي من أجل أن يوافق الأخير علي تجديد عقده مع النادي مقابل حصوله علي راتب يجعله يستمر عدحتى نهاية عقده مع للفريق الكتالوني.





وذكرت الصحف الإسبانية أن عقد ميسي الحالي مع الفريق ينتهي في شهر يونيو المقبل ومن الممكن أن يتم تمديده لمدة عام آخر؛ ولكن برشلونة يخطط من أجل أن يقدم عقد جديد لميسي مدى الحياة بمعنى أن يستمر ليونيل مع النادي حتى ختام مسيرته في كرة القدم.





يذكر أن ليونيل ميسي قد يشارك لأول مرة هذا الموسم رفقة برشلونة في مباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم.





ميسي في طريقه لمغادرة برشلونة.. تعرف على ناديه الجديد





ذكرت تقارير إعلامية عن إهتمام أحد أندية الدوري الأمريكي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما كشف جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الرحيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر الإعلامي تشافي كامبوس لإذاعة " RADIO CAT" الاسبانية أن الأرجنتيني لونيل ميسي يعلم مدي إهتمام نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام للإعتماد عليه في مشروع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وسوف يبذل "بيكهام" قصاري جهده للحصول علي خدمات "ليو" إذا قرر الرحيل عن برشلونة.





وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة ليلعب في الدوري الأمريكي ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا خاصة أن الرؤية غير واضحة في تجديد عقده.





ويأتي إهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بضم "ميسي" في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية عن تجهيز برشلونة خطة لتجديد عقد ليونيل مدي الحياة مع وضع بند يتيح له الرحيل في أي وقت يريده، وسوف يقدم النادي الكتالوني المزيد من الإغراءات لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في موسم 2020 - 2021.





سر انقلاب ميسي على برشلونة





لايزال يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد الكروي حاليا، بعدما أشارت التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل اللاعب بنهاية الموسم المقبل، وذلك بموجب البند الموجود في عقده ويتيح له الرحيل في نهاية الموسم الحالي.





وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا كانت السبب في غضب ميسي من إدارة الفريق الكاتالوني في الفترة الأخيرة.





ولم ينجح مسئولو نادي برشلونة الإسباني في استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا .





وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أنه بعد كل تلك المناقشات والمفاوضات، فأن ميسي غاضب بشدة من فشل برشلونة في عدم استعادة نيمار، وبقاء اللاعب في صفوف ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، وهو ما أوضح عدم قدرة النادي الكتالوني على تحمل تكاليف الصفقة .





وتابع الموقع الفرنسي، أن أخبار نيمار خلال الفترة السابقة، جعلت جميع محبي وعشاق كرة القدم في حالة ترقب ومتابعة لحالة ومصير اللاعب، لمدة تجاوزت الشهرين، ليتم كشف النقاب عن العديد من أسرار المفاوضات التي كانت خلف الكواليس، بعدما فشل البلوجرانا في اتمام الصفقة بنجاح.





حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا





دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.





ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.





ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.









4 أسماء لخلافة فالفيردي في برشلونة.. وميسي يختار الأفضل





يبدو أن رحيل المدرب الاسباني أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن النادي الكتالوني أصبح قريبًا خلال القترة المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق في بداية بطولة الدوري الاسباني بالموسم الجديد 2019- 2020.

وافتتح برشلونة مشواره في الدوري الاسباني بالخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0، ثم الفوز علي ريال بيتيس 5 - 2 ، قبل التعادل مجددًا مع فريق أوساسونا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو تنوي إقالة إرنيستو فالفيردي، إذا خسر أي مباراة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، ومن هنا بدأت تظهر بعض الأسماء على داخل النادي الكتالوني لخلافة المدرب الاسباني حال إقالته في الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يفاضل بين 4 أسماء لخلافة "فالفيردي" هم: الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي، والاسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، ورونالدو كومان مدرب هولندا، ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.

وأكدت التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يفضل التعاقد مع اريك هاج لقيادة برشلونة، خاصة وأن اسلوبه وطريقة لعبه تناسب النادي الكتالوني بشكل كبير.





