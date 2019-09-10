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"سلمان للإغاثة" يواصل مساعداته للمتضررين في سوريا وجمهورية القمر واليمن

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:57 م
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سلمان للإغاثة يواصل مساعداته للمتضررين في سوريا وجمهورية القمر واليمن
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الفجر السعودي
 
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والطبية، على عدد من المناطق بالبلدان العربية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.

ووزع المركز أمس الأول 2,200 سلة غذائية في عدة مخيمات بقرية حرية جاموس بناحية سلقين في محافظة إدلب، استفاد منها 13,200 شخص.

وشمل التوزيع مخيم الوادي، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم بن سريع.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري.

كما وزع 470 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في منطقة قعرة بمديرية حديبو في محافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها 361 أسرة.

وشمل التوزيع قرى: سبرهو، ومتحز، وأمتاي، ومقعهي، وسلمهي، وروخن، وبوته، وسمحو، وأشواق، ودلقامنه، ومقعهي، وجحندد، وحزاحز ، وعجمان، وأمالح، و دعشبق، وموقهر، ومعبهر، وقشابب، وعاليهن، وبيئو، و لبنيتن، وضيضعه، وقطانه، ومحاضر .

وأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.

وتم أمس الكشف على 100 مريض و إجراء 16 عملية منها عمليتان للأطفال و14 للكبار في الفتق السري، والفتق الإربي، والأورام الدهنية، وورم الغدة الدرقية، والبروستات، وحصوات المسالك البولية، والقيلة المائية.

وتعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.  

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول؛ 2,200 سلة غذائية في عدة مخيمات بقرية حرية جاموس بناحية سلقين في محافظة إدلب، استفاد منها 13,200 شخص.

 

وشمل التوزيع: مخيم الوادي، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم بن سريع.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب السوري الشقيق.


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