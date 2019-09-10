قيادي إخواني منشق: الجماعة تستخدم النساء في تهريب المخدرات والممنوعات لتركيا (فيديو)

كشف عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن تجارة جماعة الإخوان الإرهابية في كل الأنشطة غير المشروعة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تعمل في كل شيء لتحصل على المال حتي لو كانت تجارة المخدرات.





وأوضح "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "الجماعة لا تفرق بين الأنشطة الحلال أو الحرام، كل ما يهمها الحصول على المال"، لافتًا إلى أن الجماعة تستخدم النساء في تهريب المخدرات والممنوعات لتركيا.





وتابع: "إحدى الفتيات من الجماعة كانت تهرب مخدرات على الحدود السورية- التركية، وتم القبض عليها، ولذلك تدخل المستشار الإخواني أيمن الورداني واتصل بأحد معارفه من تركيا لإخراجها".





ووصف القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، الجماعة بأنها عصابات مافيا تعمل على شراء العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد.





وعن أسباب انضمامه لحركة قضاة من أجل مصر قال: "للرد على المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ولكن أقول له اليوم أنت كنت صح، وياريت كنت سمعت كلامك"، متابعًا: " أعتذر للمستشار الزند لأنني أخطأت في حقه.. واعترف بأن قضاة مصر وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند كانوا على صواب ونحن على خطأ".





وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية كانوا يطلقون الكثير من الشائعات ضد المستشار أحمد الزند، معلقًا: "ياريت أتواصل مع الزند وأتحدث معه".





وتابع: "المستشار أحمد الزند قضي على تيار الاستقلال في القضاء الذي كان يمثل فتنة القضاة الأولى أم فتنة القضاة الثانية هي حركة قضاة من أجل مصر: متابعًا: أخطأت في حق مصر والخطأ في حقها جريمة".





في السياق ذاته، نوه إلى أن ياسين أقطاي على اتصال يومي بكل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا تقديرهم لذاتهم وضيع ومنحط.



