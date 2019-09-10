نشرة أخبار المنوفية: 2000 طالب بجامعة المنوفية يخضعون لكشف "فيروس سي".. وانطلاق حملة لمكافحة الفئران

الكشف على 2000 طالب بـ"تربية المنوفية" ضد فيروس سي



ضبط أسماك ودجاج فاسد قبل بيعه لأهالي المنوفية



"القوافل الطبية" أبرز نقاشات "الصحة" مع جامعة المنوفية



شهدت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على مدار 24 ساعة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن بالمنوفية، فضلًا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وأليكم أهم الأخبار بالتفصيل.أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذها حملة للكشف عن فيروس سي بجامعة المنوفية، مؤكدًا أن الحملة نجحت بالفعل في الكشف على 2000 طالب بالفربقة الأولى بكلية التربية بشبين الكوم، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للخاضعين للكشف من الطلاب في جامعتي المنوفية والسادات بلغ حتى اللحظة 6000 طالب.تمكنت حملة مشكلة من الصحة والتموين في بركة السبع في محافظة المنوفية، من ضبط عدد 3 كيلو و200 جرام سمك بوري وتونة مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي، فضلًا عن ضبط 6 أكياس دجاج متغيرة الخواص الطبيعية وقد وزنت 5 كيلو و340 جرام، وقررت الوحدة المحلية وفريق الصحة المرافق لهم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.تستعد قرى محافظة المنوفية لتنفيذ حملة شاملة لمكافحة انتشار الفئران من خلال مديرية الزراعة بشبين الكوم، والتي أكدت أن الحملة ستبدأ حملها فور إزالة المحاصيل الصيفية، وذلك من خلال وضع طعم "فوسفيد الزنك" على المنافع العامة، وناشدت الأهالي بالتحفظ على حيواناتهم والثروات الداجنة في فترة العلاج؛ خشية حدوث أى حالات تسمم.عقد اليوم اجتماعًا بين الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، وقيادات جامعة المنوفية بشبين الكوم، في الجلسة الأولي لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 20192020، وذلك بقيادة الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وبحضور أعضاء المجلس وإدارة أمانة المجالس واللجان، وركزوا في نقاشهم على تقرير القوافل الطبية بقرية ميت الموز والقافلة التربوية والقافلة الزراعية.