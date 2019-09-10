بعد الـ"سوبر هاتريك" أمام ليتوانيا.. أرقام قياسية يحطمها كريستيانو رونالدو مع البرتغال

قاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، منتخب البرتغال لتحقيق فوزاً هاماً على نظيره ليتوانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020.





وتألق كريستيانو رونالدو وأحرز 4 أهداف في شباك منافسه ليتوانيا خلال الدقائق التالية؛ 7 و61 و65 و76 والهدف الخامس سجله ويليام كارفاليو في الثواني الأخيرة من المباراة.





وينتظر أن يلعب منتخب البرتغال مباراته القادمة ضد لوكسمبورغ في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020 وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.





أرقام رونالدو مع منتخب البرتغال:

خاض رونالدو مع منتخب البرتغال 160مباراة دولية حتى الآن وسجل خلالهم 93 هدفاً وصنع 37 تمريرة حاسمة وأحرز الـ"هاتريك" الثامن في مسيرته الدولية.





وأصبح كريستيانو رونالدو بعد رباعيته في شباك ليتوانيا هو الهداف التاريخي للتصفيات الأوروبية والمنتخبات لقارة أوروبا، كما أنه سجل الليلة ضد المنتخب رقم "40" في مسيرته الدولية.





ويتبقى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 16 هدفاً من أجل تخطي الإيراني علي دائي (108 هدفاً) كأكثر من سجل للمنتخب بالتاريخ.





وقال حساب "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كريستيانو رونالدو سجّل الثلاثية رقم 54 في مسيرته الكروية ورقم 8 في مسيرته مع البرتغال.





ترتيب مجموعة البرتغال بعد مباراة ليتوانيا:

(أوكرانيا 13 نقطة - البرتغال 8 نقاط - صربيا 7 نقاط - لوكسمبورغ 4 نقاط - ليتوانيا نقطة واحدة).