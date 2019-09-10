بعد الـ"سوبر هاتريك" أمام ليتوانيا.. أرقام قياسية يحطمها كريستيانو رونالدو مع البرتغال
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:56 م
Advertisements
منى العوضي
Advertisements
Advertisements
قاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، منتخب البرتغال لتحقيق فوزاً هاماً على نظيره ليتوانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020.
وتألق كريستيانو رونالدو وأحرز 4 أهداف في شباك منافسه ليتوانيا خلال الدقائق التالية؛ 7 و61 و65 و76 والهدف الخامس سجله ويليام كارفاليو في الثواني الأخيرة من المباراة.
وينتظر أن يلعب منتخب البرتغال مباراته القادمة ضد لوكسمبورغ في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020 وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.
أرقام رونالدو مع منتخب البرتغال:
خاض رونالدو مع منتخب البرتغال 160مباراة دولية حتى الآن وسجل خلالهم 93 هدفاً وصنع 37 تمريرة حاسمة وأحرز الـ"هاتريك" الثامن في مسيرته الدولية.
وأصبح كريستيانو رونالدو بعد رباعيته في شباك ليتوانيا هو الهداف التاريخي للتصفيات الأوروبية والمنتخبات لقارة أوروبا، كما أنه سجل الليلة ضد المنتخب رقم "40" في مسيرته الدولية.
ويتبقى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 16 هدفاً من أجل تخطي الإيراني علي دائي (108 هدفاً) كأكثر من سجل للمنتخب بالتاريخ.
وقال حساب "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كريستيانو رونالدو سجّل الثلاثية رقم 54 في مسيرته الكروية ورقم 8 في مسيرته مع البرتغال.
ترتيب مجموعة البرتغال بعد مباراة ليتوانيا:
(أوكرانيا 13 نقطة - البرتغال 8 نقاط - صربيا 7 نقاط - لوكسمبورغ 4 نقاط - ليتوانيا نقطة واحدة).
Advertisements
- كريستيانو رونالدو.. 7 أرقام فريدة للدون في ليلة إذلال بايرن ومانويل نوير
- 10 أرقام قياسية عجز رونالدو عن تحطيمها.. بيليه وميسي الأبرز
- رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد قيادة البرتغال لنصف نهائي كأس القارات
- أرقام قياسية بالجملة لرونالدو مع البرتغال في ليلة التوهج أمام جزر الفاروه
- بعد الهاتريك.. أرقام الداهية رونالدو مع منتخب البرتغال
- "رونالدو" يُبدع.. البرتغال يفوز على صربيا 4-2 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)
- رونالدو يسجل رقما تاريخيا مع منتخب البرتغال
- شاهد "هاتريك" رونالدو فى شباك ليتوانيا (فيديو)
- رونالدو "السوبرهاتريك" يقود البرتغال لسحق ليتوانيا فى تصفيات اليورو
المزيد عن: منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو البرتغال ضد ليتوانيا أرقام رونالدو أخبار منتخب البرتغال أخبار مباراة البرتغال وليتوانيا أخبار كريستيانو رونالدوتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر