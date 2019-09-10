وزير الطاقة الروسي يعلن زيارة بوتين للملكة الشهر المقبل
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:52 م
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الفجر السعودي
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أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن على كلا البلدين مواصلة التعاون.
وأبلغ نوفاك نظيره السعودي خلال اجتماعهما الأول عقب تغييرات في إدارة قطاع النفط بالمملكة، أن الرئيس بوتين سيزور المملكة في شهر أكتوبر، وأن الزيارة ستكون ناجحة ومهمة.
هذا والتقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في جدة، بوزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك.
وجرى خلال اللقاء، بحث المزيد من التنسيق وتطوير العلاقات، والتعاون الثنائي بين المملكة وروسيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث المزيد من التنسيق وتطوير العلاقات، والتعاون الثنائي بين المملكة وروسيا.
ويذكر أن استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في مجلس قصر البحر في أبوظبي.
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.
ويشارك وزير الطاقة في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.
وهنأ الشيخ محمد بن زايد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للطاقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.
وتطرقا إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.
وعبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة الجديد في السعودية، عن علاقته الوثيقة بالوزير السابق للحقيبة نفسها، خلال الحوار الخاص الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال وزير الطاقة: "خالد الفالح صديقي.. ما لا تعرفونه أن الفالح كان زميلي في الدراسة وترافقنا في مشوارنا المهني على مدار 30 عاما".
وتابع الأمير: "أنا والفالح جمعنا الشغف بقطاع الطاقة على مدار 30 عاما.. كان في أرامكو وكنت في الوزارة".
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