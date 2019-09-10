الصومال تدعو المصريين لإستيراد الموز.. "حجمه كبير وطعمه حلو"
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:44 م
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محمد عصام
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دعا عمرو على باشا مستشار وزير الصناعة الصومال، المستوردين المصريون لإستيراد بعض السلع الغذائية من الصومال خاصة الزراعية والحيوانية.
وقال" باشا" خلال تصريحات صحفية على هامش منتدي الأعمال المصري السوداني برعاية وزارة الاستثمار المصرية والذي حضرة عدد كبير من المستثمرين المصريين والصوماليون، إنه يدعو المستوردين لاستيراد "الموز" من بلاده الذي يتميز بحجم الكبير وطعم الحلو، كما يمكنهم استيراد الليمون واللحوم الصومالية.
وأضاف "الباشا"، أن بلادة تعتمد علي أليات الاقتصاد الحر القائم على مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الصومال استحدثت قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار من ضمنها قانون الاستثمار الاجنبي وتأسيس الشركات، وحقق الناتج المحلي الأجمالي الصومالي نموًا بنسبة 2.9% في العام الماضي.
وقال" الباشا" متحدثًا للمستثمرون المصريون: " الصومال حلت العديد من مشاكلها السياسية والاقتصادية وتفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وتتمني أن يكون الجزء الأكبر منه لصالح المصريين، خاصة مع تطور العلاقات المصرية الأفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وشهد اليوم الثلاثاء إنطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عبدالله علي حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجل اعمال من البلدين.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على حرص مصر على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعد فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، موضحة أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات فى دول القارة الافريقية فى مشروعات البنية الاساسية.
وتم دعوة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرص واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.
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