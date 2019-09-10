محافظ دمياط في جولة ميدانية لرفع الإشغالات



انعقدت اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء خالد جاد الله مساعد مدير أمن دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



و استهلت المحافظ الجلسة بالترحيب باللواء محمد همام واللواء جمال عبد الرشيد ورؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والزرقا ومدينة عزبة البرج الجدد ومدير مديرية الصحة كما تقدمت بالتهنئة لهم لتوليهم مهام عملهم الجديد معربة عن أصدق أمنياتها بالتوفيق والسداد في خدمة أبناء محافظة دمياط.



كما تم خلال الجلسة مناقشة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠-٢٠١٩ والمقرر انطلاقه غدًا لمرحله رياض الأطفال والصفوف الأولى و٢١ سبتمبر المقبل للطلاب الأكبر سنا بالمراحل التعليمية الأخرى، إذ وجهت الدكتورة منال عوض لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعه استكمال أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس والتأكد من جاهزيتها وتطبيق كافة معايير السلامة والأمان مؤكدة على أهمية المرور المستمر للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال بالشكل المطلوب وكذا سلامة دورات المياه ووسائل الاضاءة والتهوية وسلامة الأثاث المدرسى ومدى كفايته لأعداد الطلاب بالإضافة إلى إتمام أعمال الدهان والتجميل لأسوار المدارس، وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس والتأكد من توافر الكتب المدرسية والإنتهاء من عمل الجدول المدرسى وتوزيع المنهج على شهور السنة والتأكيد على مديرى المدارس بضرورة الاهتمام بالطابور الصباحي والاذاعة المدرسية وتحية العلم لما لها من أهمية فى نفوس الطلاب والمعلمين.



وفى هذا السياق أكدت محافظ دمياط على مدير مديرية الصحة بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير خزانات المياه بالمدارس وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن ضرورة مراقبة الأطعمة المباعة بالمقصف المدرسى للتأكد من سلامتها وتشكيل لجان للمرور على مصنع التغذية المدرسية للتأكد من جودة الوجبات المدرسية ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الطلاب.



وواصلت المحافظ توجيهاتها بالتأكيد على فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط بالعمل على تغطية خدمة التأمين الصحي بجميع المدارس وتخصيص غرفة للزائرة الصحية بكل مدرسة وكذلك غرفة للعزل فى حالة وجود أمراض معدية.



وذكرت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الدوريات الأمنية بنطاق المدارس والخدمات المرورية خاصة بأوقات الذروة فى الصباح وأثناء خروج الطلبة من المدارس، بالإضافة إلى حملات رفع الإشغالات والتى تتم بالتعاون بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق وحظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس حفاظا على صحة الطلاب.



وعلى صعيد آخر، شددت المحافظ مجددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس والشوارع المؤدية لها وصيانة الأرصفة، كما شددت أيضًا على استكمال أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن والاستعداد التام لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية، مؤكدة على بدء حصر حالات التعديات على أملاك الدولة لمن لم يثبت جديته فى تقنين أوضاعه تمهيدا لإزالتها.

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمدينة رأس البر، حيث قامت بتفقد عددا من المناطق بها للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين ورواد المدينة.وخلال تواجدها بسوق شارع ٦٣، قادت المحافظ حملة لرفع الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والمقاهى مؤكدة على رصد كافة المخالفات وإزالتها أولا بأول كما وجهت بتحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق القانون تجاه المخالفين.وفى سياق متصل، أكدت محافظ دمياط أيضًا على ضرورة فتح الشارع الموازى لقسم شرطة رأس البر أمام المارة والسيارات لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.