نجم إنتر ميلان: فريقنا سيكون مثاليًا مع كونتي

أثنى آندري رانوكيا، قلب دفاع فريق انتر ميلان الإيطالي، بفريقه تحت قيادة المدير الفني المخضرم أنطونيو كونتي، مؤكدا أن النيترازوري قد اختلف تماما منذ وصول المدرب وخلافة المدرب السابق لوتشيانو سباليتي.





وكان كونتي قد تولى قيادة إنتر ميلان خلال الصيف الحالي، خلفا لمواطنه سباليتي، وحقق الأول انطلاقة طيبة مع الفريق الأزرق بالفوز في أول مباراتين بـالدوري الإيطالي أمام كل من ليتشي وكالياري، وتقديم أداء مميز.

وفي هذا السياق توقع أندريا رانوكيا مدافع نادي إنتر ميلان، أن يخوض فريق الأفاعي الإيطالية موسما استثنائيا تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي.

وخلال تصريحات صحفية لقنوات "سكاي سبورت" الإيطالية، قال رانوكيا: "العمل الذي نقوم به يهدف إلى بناء شئ غير عادي، كل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم جيدون، سواء الصغار أو أصحاب الخبرة".





وأكمل قلب دفاع الإنتر تصريحاته قائلاً: "الموسم طويل وهناك الكثير من الالتزامات بالنسبة لنا، ستكون هناك مباراة كل ثلاثة أيام".





وواصل: "إنهم يعملون بشكل جيد، ولكن ما يجب ألا يكون عاديا هذه المرة هي المجموعة، والتي هي أهم شئ وتتيح لك الفوز في المباريات للحصول على الألقاب".



