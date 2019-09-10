بـ 6 ألوان جديدة.. أبل تكشف عن هاتفها الجديد "IPhone 11" خلال مؤتمرها

كشفت شركة أبل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن الهاتف الجديد IPhone 11، خلال مؤتمرها السنوي المُقام فى كاليفورنيا، ويأتي هاتف آيفون 11 بتصميم مميز للغاية وزجاج قوي و شاشة ريتنا قياس 6,1 بوصة.





ويأتي IPhone 11 بمكبرات صوت قوية للغاية، جنبًا إلى جنب كاميراتين خلفيتين لالتقاط صور احترافية.





وجاء هاتف أبل الجديد IPhone 11 بـ 6 ألوان جديدة وهي (البنفسجى - الأصفر - الأبيض - الأسود - الأحمر - الأخضر).





ويعتبر التغير الأبرز في هواتف "آيفون 11" الجديدة إنه يأتي بـ 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

يعمل "iPhone 11" من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم ليوم كامل، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

تتميز شاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

وتعتبر A13 Bionic هي الشريحة الأسرع وتشمل وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات جرافيك أسرع لـ 20% مقارنة بشريحة A12.

وتم تحديث كاميرا TrueDepth لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR لتبدو الصور طبيعية أكثر.

وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تماماً مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطاراً في الثانية و120 إطاراً في الثانية.

سيتوفر هاتق أبل الجديد "iPhone 11" بموديلات بسعة 64GB و 128GB و 256GB، ويبدأ سعره من 2.949 درهمًا، ويمكن للعملاء الأآن شراء iPhone 11 بثمن 2.069 درهمًا.

وسيتوفر iPhone 11 للطلب المسبق ابتداءًا من يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019، وفي المتاجر ابتداءًا من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، ويبدأ سعره من 2.949 درهمًا إماراتيًا.



وشهد مؤتمر أبل بكاليفورنيا، إطلاق العديد من الإصدارات الأخرى للشركة بينها هاتف "آيفون 11 برو" و الجيل الخامس من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 5" .





ويأتي هاتف "آيفون 11 برو" بحجمين مختلفين الأول 5.8 بوصة، والثاني 6.5 بوصة، وتم تزويده بـ 3 كاميرات، ويبدأ سعره من 700 دولارًا.

ويتميز الهاتف iPhone 11 Pro بشاشة Super Retina مع تباين وسطوع أكبر، بالإضافة إلى معالج A13 قوى، ويأتي بـ 6 ألوان أيضًا وهي (الأخضر - الأسود - الرمادي - الفضي - الأبيض - الذهبي)، ويبدأ سعره من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر "آيفون 11 برو ماكس" من 1099 دولارًا.

كما أطلقت "آبل" ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 5 والتي تتميز ببطارية يمكنها العمل لمدة 18 ساعة متواصلة، كما يمكن لمستخدمها رؤية الوقت دون الحاجة إلى تحريك معصمه أو النقر على الشاشة .

وتبدأ أسعار ساعة أبل الجديدة Apple Watch Series 5 من 399 دولارًا حتى 499 دولارًا، وهى متاحة الآن للطلب المسبق بداية من اليوم الثلاثاء، وسيتم شحنها للمستخدمين يوم 20 سبتمبر 2019 الجاري.





وستتوفر ساعة أبل الجديدة الذكية " Apple Watch Series 5" بتصميمات رائعة مصنوعة من مواد متنوعة، مثل (الألومنيوم - الستانلس ستيل، - السيراميك - التيتانيوم الجديد كليًا).



