مانشستر يونايتد يتحرك رسميًا لتحصين "بوجبا" من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:44 م
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علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ التحرك بشكل رسمي لتحصين نجم الفريق بول بوجبا، من إغراءات نادي ريال مدريد والذي يرغب في التعاقد معه خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط وسط الملكي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي مانشستر يونايتد علي استعداد تام لتجديد عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا، لمدة عامين إضافيين، بالإضافة لزيادة راتبه، حتي يتفادي إهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب، خاصة وأن هناك رغبة لدي "بوجبا" للرحيل عن اليونايتد وخوض تجربة جديدة الصيف المقبل.
نادي ريال مدريد حاول بقوة التعاقد مع بول بوجبا في سوق الإنتقالات الصيفية الأخيرة بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان والذي يري اللاعب أهم عنصر في مشروعه الجديد، لكن رفض نادي مانشستر يونايتد التفريط في خدمات اللاعب الفرنسي، وقرر استمراره مع الفريق.
وذكرت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وعد "زيدان" بحسم صفقة "بوجبا" الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب كان على قائمة الصفقات التي طلبها زيزو للموافقة على العودة لتدريب النادي الملكي مرة أخري، وكذلك البلجيكي هازارد والذي تعاقد مع الفريق المدريدي هذا الصيف قادمًا من تشيلسي.
من ناحية أخري أكدت تقارير صحفية أن ماتياس بوجبا شقيق لاعب مانشستر يونايتد اعترف بوجود محادثات بين شقيقه والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، مما يثير التكهنات حول دخول البرشسا في مفاوضات لضم اللاعب الفرنسي الصيف المقبل.
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