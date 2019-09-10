فرنسا تحقق فوز عريض على أندورا وتقترب من الصعود لنهائيات يورو 2020
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:45 م
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محمد علي
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نجح المنتخب الفرنسي في أن يحقق فوز عريض على حساب منتخب أندورا بثلاثية نظيفة، وذلك في إطار الجولة السادسة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب "دي فرانس" مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب فرنسا بجانب كلًا من تركيا وإيسلندا وأندورا وألبانيا في المجموعة السابعة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويتصدر المنتخب الفرنسي هذه المجموعة، وذلك بعدما فاز الفريق الفرنسي في خمس مباريات ولكنه خسر في لقاء وحيد فقط كان أمام منتخب تركيا، ليجمع الديوك الفرنسية 15 نقطة حتى الآن ويصبحوا في صدارة المجموعة.
وجاءت المباراة بين فرنسا وأندورا من طرف واحد، حيث سيطر المنتخب الفرنسي على أحداث المباراة بالكامل، وسجل لاعبه كومان الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف لاعب برشلونة، لينجيه الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وفي الدقائق الأخيرة، سجل المهاجم وسام بن يدير هدف رائع في الدقيقة 91.
يذكر بأن منتخب فرنسا كان قد حقق فوز عريض في الجولة الماضية كذلك على حساب منتخب ألبانيا 4-1، وذلك على الرغم من كون الديوك قد شاركت في فترة التوقف الدولي بدون بعض نجومهم، على رأسهم لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا، والذي غاب عن صفوف المنتخب بسبب الإصابة، والأمر نفسه بالنسبة لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب فرنسا بجانب كلًا من تركيا وإيسلندا وأندورا وألبانيا في المجموعة السابعة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويتصدر المنتخب الفرنسي هذه المجموعة، وذلك بعدما فاز الفريق الفرنسي في خمس مباريات ولكنه خسر في لقاء وحيد فقط كان أمام منتخب تركيا، ليجمع الديوك الفرنسية 15 نقطة حتى الآن ويصبحوا في صدارة المجموعة.
وجاءت المباراة بين فرنسا وأندورا من طرف واحد، حيث سيطر المنتخب الفرنسي على أحداث المباراة بالكامل، وسجل لاعبه كومان الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف لاعب برشلونة، لينجيه الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وفي الدقائق الأخيرة، سجل المهاجم وسام بن يدير هدف رائع في الدقيقة 91.
يذكر بأن منتخب فرنسا كان قد حقق فوز عريض في الجولة الماضية كذلك على حساب منتخب ألبانيا 4-1، وذلك على الرغم من كون الديوك قد شاركت في فترة التوقف الدولي بدون بعض نجومهم، على رأسهم لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا، والذي غاب عن صفوف المنتخب بسبب الإصابة، والأمر نفسه بالنسبة لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.
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