ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

Nj Music تطرح الأغنية الرابعة من ألبوم مصطفي حجاج "بعدك حياتي تمام"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:40 م
Advertisements
Nj Music تطرح الأغنية الرابعة من ألبوم مصطفي حجاج بعدك حياتي تمام
مصطفى حجاج
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
طرحت شركة Nj Music Productions الأغنية الرابعة من ألبوم مطصفى حجاج، "هتزهزه" والأغنية بعنوان "بعدك حياتي تمام" من كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ويتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة فى طرح ألبوم مصطفي حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرح الألبوم بالكامل مع أخر أغنية بالألبوم.

يذكر أن مصطفى حجاج شارك النجمة أصالة فى أغنية فيلم "ولاد رزق ٢" بعنوان "لما تقول ياعوم" الأغنية كلمات مصطفي حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان "الصيف وصل" بعد النجاح الكبير الذى جمعهما فى أغنية "إنا إبن مصر".


حفل حجاج بنادي حلوان

ومؤخرًا أحيا حجاج، حفلًا غنائًيا بنادي حلوان العام، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفلة وسط شهد حضور جماهيري كبير.

ووجه مصطفة، التحية إلي جميع الحاضرين، وقدم مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد
 
وقدم مصطفى حجاج خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش".

حجاج يتهرب من الإعلاميين 

امتنع الفنان الشعبي مصطفى حجاج، من التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية المكلفة بتغطية حفله، مساء أمس الجمعة، في نادي حلوان العام، مما تسبب في حالة تذمر كبيرة من جانب المراسلين الإعلاميين الذي تعامل معهم "بلا مبالاة"، دون أن يوجه لهم حتى الإعتذار.

وجعل "حجاج" الجاردّات الذي دخل بصحبتهّم يمنعون الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، متعاملاً معهم بتجاهل وكبرياء وغرور ملحوظ لم يكن عليه من قبل، قائلاً :"هسجّل معاكم بعد الحفلة".

وبالفعل انتظر الصحفيين والإعلاميين حتى انتهاء فقرته الغنائية، ولكن "حجاج" لم يَفّي بوعده معهم، وهرب مسرعًا بصحبة الجاردّات دون احترام لرجال الصحافة والإعلام الذين كانوا في انتظاره.

مصطفى حجاج يقدم ثاني فقرات الحفل

مصطفى حجاج قدم ثاني فقرات الحفل، وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، والتي أشعلت الأجواء من رقص وبهجة بين الأعضاء، وألتف العديد من الأعضاء حوله لإلتقاط الصور السيلفي معه.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصطفى حجاج انا ابن مصر مصطفى حجاج مص انا ابن مصر اغنية مصطفى حجاج الجديدة اغاني مصطفى حجاج
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
5
x
20:45
3
كوسوفو
ليتوانيا
1
x
20:45
5
البرتغال
فرنسا
3
x
20:45
0
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
1
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
2
x
14:00
2
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
1
x
16:30
0
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
2
x
18:00
4
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
1
x
19:00
2
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
1
x
20:30
2
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
21:00
0
النيجر - أساسي