إنجلترا تهزم كوسوفو بخماسية في تصفيات يورو 2020

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حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على منتخب كوسوفو بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ساوثهامبتون ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية لنسخة 2020.



وسجل جوردان سانشو هدفين لمنتخب انجلترا في المباراة، بينما أحرز كلا من رحيم سترلينج وهاري كين هدف وحيد، وسجل مدافع منتخب كوسوفو الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.



وكان منتخب كوسوفو قد أحرز أهدافه عن طريق بريشيا هدفين في الدقيقتين 1 و49، بينما سجل موريكي هدف كوسوفو الثالث في الشوط الثاني من المباراة.



ورفع منتخب إنجلترا رصيده من النقاط عند 12 نقطة من 4 مباريات خاضها بالتصفيات وحقق خلالها الفوز بجميع مبارياته، بينما توقف رصيد منتخب كوسوفو عند 8 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.