ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فلورنتينو بيريز يُجيب عن السؤال الأهم لجماهير ريال مدريد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:40 م
Advertisements
فلورنتينو بيريز يُجيب عن السؤال الأهم لجماهير ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وقال "بيريز" في تصريحات نقلها موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي: " لقد تابعنا بإهتمام صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا من بعيد، وذلك لا يعني أننا لن نعود إليه في العالم المقبل، علينا استعادة الرغبة التي فقدناها في الموسم الماضي".

وأضاف: " لم يكن الموسم الماضي هو ما نتمناه خصوصًا عندا يحدث هذا بعد سلسلة من النجاح التاريخي، فهذا يستحي الانتقاد الذاتي، لقد افتقرنا إلى التركيز اللازم في هذه المرحلة التي لا تنسى، فعالم كرة القدم أصبح الآن أكثر تنافسية".

وتابع: "علينا أن نفكر في أن النجاح الذي أحرزناه جعلنا نفقد الشغف ويتعين علينا استعادة جوع الانتصارات، لكن مهلًا، قليلاً من العدالة لهذا الفريق، لقد صنع التاريخ".

وواصل تصريحاته: " مع هؤلاء اللاعبين، أولئك الذين رحلوا والذين قدموا إلينا، والذين لديهم الكثير من المستقبل، يجب أن نجد الطريق الذي فقدناه، عندما يتم الفوز بالعديد من الأشياء لسنوات عديدة، تحدث هذه الظواهر في ريال مدريد وفي جميع الأماكن، وسنستعيد القدرة التنافسية التي خسرناها، أنا ـثق فيما أقول".

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي تنافسًا شديدًا بين برشلونة وريال مدريد للفوز بخدمات "نيمار" غير أن النادي الملكي ابتعد عن الصفقة في الفترة الأخيرة من الميركاتو، وفي النهاية قرر نادي باريس سان جيرمان الإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق الملكي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
5
x
20:45
1
كوسوفو
ليتوانيا
1
x
20:45
1
البرتغال
فرنسا
1
x
20:45
0
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
1
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
2
x
14:00
2
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
1
x
16:30
0
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
2
x
18:00
4
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
1
x
19:00
2
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
0
x
20:30
2
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
21:00
0
النيجر - أساسي