"المرور" تكشف خطوات استخراج رخصة قيادة للأشخاص ذوي الإعاقة

كشفت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، عن خطوات استخراج رخصة قيادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة، إنه يجب اجتياز الفحص العملي بنجاح والحصول على تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.

وأكدت على ضرورة تجهيز المركبة التي يرغب بقيادتها بالوسائل الخاصة الملائمة.

ويذكر أن أكد المرور السعودي، أنه ينبغي على قائد المركبة عند الوقوف بالإشارة الضوئية الالتزام بتنظيمات السير.

وقال المرور: إنه عند الإشارات الضوئية يجب تجنب التجاوز لتغيير المسار، أو إساءة استخدام منبه المركبة.

كما يجب تجنب الوقوف على خطوط المشاة، مع تجنب الوقوف بشكل عرضي.

في سياق آخر، شدد المرور على أن الوقوف على خطوط السكة الحديدية..، يعد مخالفة مرورية.