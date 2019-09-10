جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية إلي مدينة براني بمطروح وواحة سيوة (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، القافلة الطبية الخدمية الطبية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عسران القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، وذلك من منطلق دور جامعة الإسكندرية الريادي في خدمة المجتمع والمناطق النائية.





وقالت الجامعة في بيان لها، إن القافلة سوف تستمر لمدة ٤ أيام لخدمة أهالى مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، وواحة سيوة، وقرية الجارة.





وصرح الدكتور عبد المنعم فوزي منسق عام القوافل المجتمعية بالجامعة أن الفاعليات تستهدف مد أهالي القري بمستلزمات المدارس والبطاطين والاحذية والملابس والمواد الغذائية واللحوم والأدوية بمشاركة كليات الطب والصيدلة والزراعة والطب البيطري، وبالتعاون مع بنك الطعام المصري حيث قام بتجهيز عدد ٤٥٠ كرتونة مواد غذائية لتوزيعها علي المناطق الأشد إحتياجا.





في سياق اخر، استعرض أحمد جمال الدين، نائب محافظ الإسكندرية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠١٩ ٢٠٢٠، مشددًا على ضرورة تعاون الجميع والتنسيق بين كافة الجهات وتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، قبل بداية العام الدراسي خلال الأيام القليلة القادمة.





وأوضح نائب المحافظ أن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أكد على ضرورة تكثيف التواجد الميداني لكافة المسئولين المعنيين، للتأكد من تذليل أية عقبات تعيق العملية التعليمية بكافة مدارس المدينة.

ووجه نائب المحافظ، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والطالب والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، والتأكد من سلامة وصيانة المباني التعليمية وأسوار المدارس، مشددا على دور رؤساء الأحياء ومسئولي الطرق والنظافة في رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمدارس والتأكد من جودة الخدمات والمرافق الموجودة بالمدارس وكذا رفع كفاءة ورصف الطرق المحيطة بالمدارس في كافة أنحاء الإسكندرية، وأكد أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تهاون تجاه أبنائنا قائلا "جميعنا مسئولون ولن نسمح بأي تخاذل".





على الصعيد ذاته، أكد جمال على ضرورة تكثيف الحملات المرورية، والاهتمام بنظافة المدارس والمناطق المحيطة والمؤدية إليها، ورفع أية كناتر وتراكمات لمخلفات القمامة، فضلا عن إزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من التعليم والأحياء والجهات المعنية وتشكيل لجان متابعة دورية للمرور علي جميع المدارس المتواجدة بالمحافظة، ووضع خطة مرور للوقوف والإشراف على مستوى جميع أعمال الصيانة والتشجير والتنظيف التي تمت بالمدارس، على أن تقوم تلك اللجان بتوثيق الأعمال وإعداد التقارير اللازمة لذلك عقب الانتهاء من كافة الأعمال.



