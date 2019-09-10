نجم ليفربول السابق : راموس أفضل من فان دايك لهذا السبب

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أكد داني ميرفي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق إن اللاعب الإسباني سيرخو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني أفضل من الهولندي فان دايك لاعب الريدز.



وقال ميرفي في تصريحات صحفية : " يتم تقييم اللاعب في بعض الأحيان بالشخصية التي يمتلكها، بدلاً من قدراتهم في كرة القدم وأعتقد أن هذا قد حدث مع راموس، ولا أسمع أن الناس يتحدثون عن راموس بما يكفي و عن التضحيات التي يقوم بها في المباريات".



وأضاف : "راموس حافظ على ثبات مستواه للعديد من السنوات ومن الصعب تحقيق هذا، ولقد حقق العديد من الألقاب إنه على الأرجح أحد أكثر اللاعبين الذين خلدوا أسمائهم في تاريخ كرة القدم ".



وواصل : "‏عندما تلعب ما يقارب 700 مباراة لريال مدريد مثل راموس، فإن هذا يدل عن شخصيتك وانضباطك وموهبتك لقد سجل 89 هدفا و يجب أن لا ننسى بأنه مدافع، وبعض من تلك الأهداف كانت في لحظات عظيمة".



وتابع : "‏لقد تمكن راموس من تسجيل 21 هدف مع إسبانيا، وهو لاعب يواصل الإستمرار في اللعب في مستوى عالٍ ببساطة لا يوجد من أفضل منه، حتى فان دايك لم يلعب في القمة مثل راموس ولم يحقق ما حققه سيرخيو بعد".