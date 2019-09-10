الخميس والجمعة.. هؤلاء النجوم ضيوف "عين" على قناة الحياة

يقدم برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، حلقة خاصة مع الموسيقار باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس.





لمحة عن حياته الشخصية





ولد باسم درويش في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، نشأ في وسط روحي فتربى على موسيقى الموالد والحضرات، كان يهوى الموسيقى وتعلمها في الكنيسة في بني مزار، وساعده حظه كثيرًا لأن منزله كان في منطقة تقع بالقرب من موقف للسيارات وبالتالي كان السائقين دائمًا ما يستمعون إلى المديح والذكر وأم كلثوم والقرآن الكريم فعاش في مناخ من تعدد الثقافات الدينية وكون مخزونًا فنيًا وثقافيًا من الإبداعات بداخله تعلم منها وتربى عليها وساعده ذلك في مزج هذا المخزون بالموسيقى العالمية.





ومن المقرر أن يتحدث "درويش" خلال اللقاء عن حفلاتهم داخل وخارج مصر، وتعاونهم مع النجوم والمشاريع القادمة.

وفي يوم الجمعة، تلتقي كاميرا "عين" مع الفنان الشاب كريم محسن في تصوير أحدث أغانيه.





وكشف كريم لـ"الفجر الفني"، سبب سفره إلى أوروبا يوم الخميس القادم، قائلا:"أستعد للسفر إلى أوروبا وخاصة بلجيكا، أمستردام،إيطاليا، وفرنسا، لتصوير ثلاث أغاني من الألبوم الجديد علي طريقة الفيديو كليب".

واستكمل كريم، حديثه قائلا،:" حيث أنوي في تصوير جميع أغاني الألبوم كفيديو كليب، ولكن لا أستطيع في الوقت الحالي أن أفعل هذا، ولكن سيتم تصوير 6 أغاني، وبالفعل صورت أغنيتين في مصر، ثم 3 أغاني في أوروبا، وعند عودتي إلي مصر سأستعد لتصوير الأغنية السادسة في مصر بمشارف فصل الشتاء، ومن المحتمل أن يكون تصوير الفيديو كليب بمدينة دهب، حيث أتعاون مع المخرج تامر بساط في تصوير جميع الكليبات.





وأيضا تعرض لقاءً خاصًا مع الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومي، ليتحدث عن أعماله القادمة والمسرح القومي، ورأيه في مسرحية "المتفائل" وغيرها من الأعمال.





يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.





لمحة عن مقدمة البرنامج





إعلامية ومذيعة مصرية قدمت برنامج عين منذ عام ٢٠١٠ علي شاشة الحياة ويعتبر من أنجح البرامج الفنية على شاشته.

وحصلت شيرين سليمان وبرنامج" عين " على عدد من الجوائز داخل وخارج مصر .







