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مصر تخسر أمام أمريكا 3-0 بدور الـ 16 في بطولة العالم للطائرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:28 م
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مصر تخسر أمام أمريكا 3-0 بدور الـ 16 في بطولة العالم للطائرة
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دينا نبيل
 
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فاز منتخب أمريكا على مصر بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه.


وجاءت نتيجة الأشواط : 25-13 ، 27-25 ، 25-17.


و بذلك صعد منتخب أمريكا لدور الـ  8 لبطولة العالم لناشئات الطائرة ليصطدم بمنتخب اليابان، فيما ينافس منتخب مصر على المراكز من 9 لـ 16 .


يذكر أن جمع المنتخبات المشاركة في البطولة ستحصل على راحة من المباريات غدًا الأربعاء على أن تستأنف مواجهات البطولة الخميس.

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