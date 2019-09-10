مصر تخسر أمام أمريكا 3-0 بدور الـ 16 في بطولة العالم للطائرة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:28 م
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دينا نبيل
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فاز منتخب أمريكا على مصر بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه.
وجاءت نتيجة الأشواط
: 25-13 ، 27-25 ، 25-17.
و بذلك صعد منتخب
أمريكا لدور الـ 8 لبطولة العالم لناشئات الطائرة
ليصطدم بمنتخب اليابان، فيما ينافس منتخب مصر على المراكز من 9 لـ 16 .
يذكر أن جمع المنتخبات
المشاركة في البطولة ستحصل على راحة من المباريات غدًا الأربعاء على أن تستأنف مواجهات
البطولة الخميس.
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