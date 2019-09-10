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الغرف التجارية العراقية تدعو المقاولات التونسية إلى المشاركة في إعادة إعمار العراق

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:09 م
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الغرف التجارية العراقية تدعو المقاولات التونسية إلى المشاركة في إعادة إعمار العراق
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مروى الجلاصي
 
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دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية صادق هاشم الفيحان اليوم الثلاثاء، شركات المقاولات والبناء التونسية الى المشاركة الفاعلة في مشروع إعادة اعمار العراق.

وجاءت دعوة الفيحان خلال اجتماع مجلس الاعمال التونسي العراقي المشترك بتونس، بحضور مسؤولين وتجار من تونس والعراق، وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

واقترح الفيحان الذي حثّ أصحاب الأعمال في تونس والعراق على المشاركة بكثافة وفاعلية في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تقام في كل من تونس، إنشاء معرض دائم للمنتجات التونسية في العراق.

وترأس الفيحان اجتماع مجلس الاعمال التونسي العراقي المشترك عن الجانب العراقي، في حين ترأس الإجتماع عن الجانب التونسي رئيس المجلس منير المؤخر.

وشدد المؤخر، على اهمية دور المجلس في دفع التبادل التجاري والاستثمار عبر تمكين المؤسسات من التوجه الى السوق العراقية، داعيا رجال الأعمال التونسيين إلى المشاركة بفعالية في الدورة القادمة من معرض بغداد الدولي.
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