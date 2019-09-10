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بعد تعادله أمام اليمن.. رينارد يتوعد لاعبيه: سترون نتائج سياستي الانضباطية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:15 م
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بعد تعادله أمام اليمن.. رينارد يتوعد لاعبيه: سترون نتائج سياستي الانضباطية
مدرب المنتخب السعودي؛ هيرفي رينارد
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أميرة فطيم
 
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تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن مواجهة اليمن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويقع المنتخب السعودي، في المجموعة الرابعة بالتصفيات، إلى جانب كل من أوزباكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة: "نعم أبعدت محمد كنو، من القائمة أمام اليمن، بسبب انضباطي؛ لتأخره عن حضور وجبة الغداء".

وأضاف: "الانضباط هو عنواني الأساسي مع أي منتخب أو فريق أدربه، وهذا سيكون مصير أي لاعب يخرج عن النص والقواعد التي أضعها".

وتابع: "سترون نتائج سياستي الانضباطية في المستقبل القريب".

وبالحديث عن المستوى السئ للمنتخب أمام اليمن، قال: " أعمل مع هؤلاء اللاعبين، منذ 5 أيام فقط، وبالتالي من الصعب أن تصل فكرتي الكاملة التي أسعى إلى تطبيقها على أرض الملعب".


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