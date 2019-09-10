أبرزها "أيفون 11".. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها

عقدت شركة أبل مؤتمر بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، للإعلان عن منتجاتها الجديدة والذى يذاع مباشر لأول مرة عبر قناتها الرسمية علي"اليوتيوب"، وفي المؤتمرات السابقة كانت تعتمد على بث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحث “سفاري” على أجهزتها الذكية، وفي العام الماضي بث مؤتمرها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مع إمكانية مشاهدة البث لمستخدمي متصفحي "كروم و فايرفوكس".



