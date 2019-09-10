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أبرزها "أيفون 11".. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:12 م
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أبرزها أيفون 11.. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها
مؤتمر أبل
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الفجر الاقتصادي
 
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أبرزها أيفون 11.. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها
عقدت شركة أبل مؤتمر بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، للإعلان عن منتجاتها الجديدة والذى يذاع مباشر لأول مرة عبر قناتها الرسمية علي"اليوتيوب"، وفي المؤتمرات السابقة كانت تعتمد على بث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحث “سفاري” على أجهزتها الذكية، وفي العام الماضي بث مؤتمرها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مع إمكانية مشاهدة البث لمستخدمي متصفحي "كروم و فايرفوكس".

أبرزها أيفون 11.. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها
وكشفت الشركة عن أحدث طرازتها من "أيفون 11" من طرازات" iPhone 11 وiPhone 11R وiPhone 11 Max" والذي سيكون بعدد 11 لون مختلف، و"أبل واتش" الجيل الخامس من ساعات أبل " Apple Watch 5"، وآيباد جديد من الجيل السابع، عن إطلاق خدمة تلفزيونية جديدة بداية من شهر نوفمبر المقبل.
هاتف  أبل iphone 11"" مدعم بتصميم مميز وأنيق وزجاج يعد الأقوى فى العالم، لحماية كل جوانب الهاتف والكاميرا.

مواصفات "أيفون 11" "Iphone 11": 
كاميرتين في الخلف 12 ميجا بكسل
شاشة 6.1 بوصة
مكبرات صوت قوية
 مزود بأسرع معالج في الهواتف الذكية Gpu و CPU
 مزود برقاقة A13
بطارية تدوم حتى 11 ساعة كاملة
سعر "أيفون 11" هو 699 دولار 

أبرزها أيفون 11.. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها
مواصفات أيباد أبل الجديد  الجيل السابع:
أسرع مرتين من الحواسب الشخصية
شاشة 10.2 بوصة
مصنوع 100% من مادة الألمنيوم
 سعر أيباد أبل الجديد 330 دولار

أبرزها أيفون 11.. أبل تكشف الستار عن أحدث منتجاتها

ساعة أبل الذكية الجديدة Apple Watch Series 5:

لأول مرة فى ساعات أبل تشغيل شاشة تعمل دائما لاتاحة الرؤية دون تحريك المعصم

عمر البطارية 18 ساعة .

 

ميزة مكالمات طوارئ دولية فى أكثر من 150 دولة حول العالم من خلال الضغط باستمرار على الزر الجانبي .

أسعار Apple Watch Series 5 تتراوح من 399 دولارًا إلي 499 دولارًا .

يتم شحنها للمستخدمين فى 20 سبتمبر الجارى .

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