تعرف على التفاصيل الكاملة ولجان المسح لمدارس الدقهلية قبل انطلاق العام الجديد

تحذير شديد اللهجة من شاروبيم لمديرة مدرسة





جاء ذلك خلال جولة لشاروبيم بمدينة المنصورة، تفقد خلالها مدرسة عزبة عقل الابتدائية المشتركة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وعدد من الشوارع.





وأكد شاروبيم أن ما يهمه مصلحة الطلاب وجاهزية المدارس لاستقبالهم، واستدعى حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق وقال له: "كل واحد قاعد على مكتب بيعمل ايه، انزلوا الشارع شوفوا المطلوب.. وأين متابعة الحي؟"، وطلب الانتهاء من تجهيز مقاعد المدرسة ورفع كفاءة دورات المياه.



جولات محافظ الدقهلية تكشف سوء اسعدادات المدارس للعام الجديد



واصل محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، جولاته داخل مدارس طلخا حيث تفاجأ بمدى الإهمال الجسيم وتدنى الحالة بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد.



وقرر شاروبيم إحالة مدير إدارة طلخا التعليمية للتحقيق وإيقاف مدير مدرسة أحمد حسن الزيات عن العمل بسبب سوء حالة المدرسة.



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الفصول بالمدرسة لمتابعة مدى استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد والذي سينطلق للصفوف الأولى بعد غد الأربعاء، وتفقد دورات المياه للاطمئنان على حالتها ونظافتها.



وأبدى محافظ الدقهلية استيائه من حالة المدرسة وسوء حالة دورات المياه، وقال "ازاي تكون المدرسة بالشكل ده والدراسة بعد بكره؟"، حيث تلاحظ له وجود نوافذ متراكمة داخل الفصول ومقاعد بدون ترتيب وعدم وجود مياه بالحمامات، وقال: "المدرسة قائمة والاثاثات فيها.. ناقصكم ايه حرام عليكوا اللي بتعملوه.. اعتبروهم ولادكم".



وتفقد شاروبيم فصول مدرسة ميت عنتر للتعليم الأساسي وكشفت الجولة عن غلق فصلين لمرحلة رياض الاطفال لكنهما مغلقتين،كما تفقد مدرسة طلخا الاعدادية بنين.



رفع مستوى الدارس تحقيقا لرؤية 2030



وكان ناقش على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مع الدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والدكتوره أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية للأعتماد والجودة رفع مستوى عدد المدارس المعتمدة تحقيقا لرؤية 2030 في فندق الماسة بالقاهرة.



حضر اللقاء مديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ادارات الجوده بالمحافظات وقيادات الإدارة المركزية للتخطيط الجوده بالوزارة لبحث كل ما هو جديد بالجودة من أجل رفع مستوى عدد المدارس المعتمدة تحقيقا لرؤية 2030.



أعرب محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم عن إستيائه من الأوضاع الى وجد عليها المدارس خلال جولاته التفقدية المفاجأه التى استهدفت متابعة مدى جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2019-2020.وكلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل مسح فورى وشامل لجميع مدارس المحافظة والوقوف على مدى جاهزيتها.وشدد شاروبيم على ضرورة الانتهاء التام من كافة الاستعدادات للعام الدراسى المقرر انطلاقه غدا الأربعاء 11 سبتمبر للصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال 21 سبتمبر باقى المراحل التعليمية.وعلى الفور قام وكيل تعليم الدقهلية بتشكل ١٧ لجنة من المتابعة والشئون القانونية والتخطيط لعمل مسح شامل فورى لجميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي والانتهاء التام من أعمال الصيانة.وشدد وكيل التعليم على رفع الرواكد ورفع الاعلام على المدارس ونظافة خزانات المياه ودورات المياه الخاصة بالطلبة وتجهيز الفصول بالمقاعد للتوافق مع إستراتيجية التعليم الحديث ووضع القوائم والوسائل التعليميهوكان محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم قام بجولات تفقدية على مدارس مدينة المنصورة وطلخا وأعرب عن سوء جاهعزية المدارس لاستقبال الطلابوأبدى محافظ الدقهلية استيائه من حالة المدرسة، ووجه حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة: "لو مش قادرة على إدارة المدرسة نشوف حد غيرك"، مؤكدا أنه لا يتبقى على بدء الدراسة سوى أيام، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسي.