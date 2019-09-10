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خاص- الأوليمبية: لا دخل لنا بإعتماد عمومية الزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:08 م
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خاص- الأوليمبية: لا دخل لنا بإعتماد عمومية الزمالك
هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية
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هاني عصام
 
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شدد المهندس شريف حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على أنهم لا دخل لهم بإعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي اقيمت مؤخرًا.

وقال حطب في تصريحات خاصة "اللجنة الأوليمبية غير مسئولة من الأساس عن الجمعية العمومية سواء من ناحية الإشراف أو الاعتماد ولادخل لنا بها فكيف إذن نصدر حكمًا بأنها غير قانونية".

وواصل "لائحة نادي الزمالك تنص على أن العمومية تعتمد فورًا بعد إجرائها بدون موافقة مديرية الشباب والرياضة أو اللجنة الأوليمبية المصرية والعمومية باتت نافذة بشكل نهائي".

وأضاف "اللجنة الأوليمبية لا دخل لها بالجمعية العمومية العادية، والأمر الوحيد الذي تداخل فيه أن تكون العمومية غير عادية وخاصة بتعديل أو وضع لائحة فقط وفيما عدا ذلك لا دخل لنا بالأمر".

وشدد على أن كل ما أثير في هذا الشأن من ناحية اعتمادها أو إصدار أي قرار بأنها غير قانونية غير صحيح على الإطلاق.

وكان الزمالك قد فاز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي،ويستعد الفريق لمواجهة جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

ضمت قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط.

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإرهاق الذي يطارده بالإضافة إلى محمد أوناجم الغير مقيد في القائمة الافريقية بجانب إسلام جابر ومحمد حسن الغير جاهز للإصابة التي يعاني منها، وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق.


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