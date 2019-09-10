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أخبار قنا اليوم.. إلغاء ندب مدير تعليم نجع حمادي.. وإنهاء صلح بين عائلتين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:00 م
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أخبار قنا اليوم.. إلغاء ندب مدير تعليم نجع حمادي.. وإنهاء صلح بين عائلتين
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة قنا، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.. وإليكم التفاصيل:


إعلان حركة التنقلات النهائية لمعلمي نجع حمادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، حركة التنقلات والندب النهائية، بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي قنا.

وأشارت مديرية التربية والتعليم في منشور لها، إلى أنه بناء على قرار الدكتور نائب وزير التعليم والدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدم نقل أو ندب الذين تم تدريبهم على تدريس منظومة الصف الأول الابتدائي لعام 2018-2019، والمنقولين مع فصولهم بالصف الثاني 2019-2020.


الغاء تكليف مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية

وفي سياق متصل قررت الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا، عدم السير في اجراءات التجديد للدرجة الوظيفية للمهندس خالد فرغل، كمدير للإدارة التعليمية بنجع حمادي.

وأوضح نص القرار الذي حصل "الفجر" على نسخة منه، "أنه بعد الاطلاع على القوانين الخاصة بالقيادات التعليمية والعاملين المدنيين بالدولة، وموافقة الوزير المحافظة على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة بشأن عدم السير في اجراءات التجديد للدرجة الوظيفية للمهندس خالد فرغل، كمدير للإدارة التعليمية بنجع حمادي، مع تكليف الامانة الفنية للجنة القيادات الخاصة بالمحافظة نحو الاعلان عن الدرجة واتخاذ ما يلزن في هذا الشأن.


إصابة ١١ شخص

فيما أصيب 11 شخص اليوم، في انقلاب سيارة أجرة في مصرف زراعي بالقرب من طريق قفط القصير، جنوب محافظة قنا، بالقرب من قرية نجع الحجيري.


مصرع مزارع سقط من فوق نخلة

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى نخله، بقرية الكلح الغربي التابعة للغربي بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمال قنا.


إنهاء خصومة بين عائلتين في قنا


أنهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحضور كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا جلسة صلح القودة بين أبناء عائلتي الويلات وآل المصالى بنجع أولاد سمك بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

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