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وزارة العمل تطلق برنامج "ودي" بمكتب العمل بمحافظة الأحساء

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:07 م
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وزارة العمل تطلق برنامج ودي بمكتب العمل بمحافظة الأحساء
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الفجر السعودي
 
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أطلق المدير العام للتسويات الودية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري، اليوم الثلاثاء، برنامج "ودي" بمكتب العمل بمحافظة الأحساء .

وأشار التويجري، إلى أن "ودي" هو إحدى الخدمات الإلكترونية للوزارة التي تسعى من خلاله استخدام التقنية لتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد وضبط العمليات للوصول لخدمة متميزة بجودة ودقة عالية، حيث يمكن رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وذلك فيما يتعلق بالخلافات بين صاحب المنشأة والموظف .

وبين أن المدة الزمنية لآلية عمل البرنامج تستغرق عشرة أيام عمل وهي كالتالي: يوم عمل لمراجعة الطلب، سبعة أيام عمل لعمل التفاوض بين الطرفين خارج المكتب إن كان هاتفياً أو وجهاً لوجه، ذلك بحسب رغبتهما ودون تدخل من مكتب العمل، وأخيراً؛ يومان عمل لإرسال المواعيد لكلا الطرفين لحضور الجلسات في المكتب إن لم تتم التسوية خارجه، وفي حال الصلح بفترة التفاوض المباشر سيتم جدولة جلسة صلح واحدة لتأكيد جدية الصلح ويتم إبلاغ أطراف الدعوى بنتيجة الصلح .

وكشف التويجري عن إطلاق البرنامج على مستوى مكاتب العمل في المملكة، وذلك في الثاني من شهر صفر ١٤٤١هـ حيث تم رصد العديد من الملاحظات الإدارية والتقنية والتعامل معها من خلال فترة الإطلاق التجريبي الأول مما أدى إلى تطوير أجزاء خاصة، كما أن هناك أمورًا جديدة في مجال التسوية العمالية كالربط مع المحاكم العمالية، والربط المباشر مع التأمينات الاجتماعية، والربط مع نظام الرسائل القصيرة الخاصة بالوزارة، والتكامل مع نظام تمام الخاص بالتفتيش وذلك لتحسين بيئة العمل، وإدارة الجلسات من خلال الاتصال المرئي، والتفاوض المباشر بين أطراف الدعوى وجدولة المواعيد آلياً دون أي تدخل بشري .

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