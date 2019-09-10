تعرف على أصغر قيادي تولي منصب السكرتير العام لمحافظة الدقهلية



الشهادات العلمية التى حصل عليها



حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال باللغة الإنجلیزیة - كلیة التجارة - جامعة عین شمس "تقدیرجید جدا" عام 2013، وماجستیرفي الإدارة العامة - كلیة الإدارة - الأكادیمیة العربيه للعلوم والنقل البحري "تقدیرإمتیاز"عام 2009، دبلومة في علوم الحاسب ونظم المعلومات – الكلیة الفنیة العسكریة "تقدیرجید جدا" عام 2007، دبلومة في الإدارة المحلیة - كلیة الإقتصاد والعلوم السیاسیة - جامعة القاھرة "تقدیرجید جدا" عام ٢٠١٧، وبكالوریوس العلوم العسكریة – الكلیة الحربیة "تقدیرإمتیاز" عام 1995، وشهادة ICDL عام 2008.



الدورات التدريبية والأبحاث العلمية



حصل على دورة إعداد القیادات لتعزیز قدراتھم في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته - ھیئة الرقابة الإداریة عام ٢٠١٧، إستعادة النظام المدني بعد عملیات القتال الدامیة للدول - الأمم المتحده عام 201، التدابیرالأمنیة لقوات حفظ السلام - الأمم المتحده عام 2010، إدارة المشاريع بإحترافية "PMP" من معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وإدارة الموارد البشرية "HRM" من معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، بحث عن دور المشاریع المتوسطة والصغیره في التنمیھ في مصر- تم منافشتھ في مؤتمر في المكسیك عام 2012.



التدريبات والمهارات الخارجية



مهارات التفاوض من مدرسة الأمم المتحدة بأيرلندا عام 2002، عمل كمراقب دوبى ببعثة الأمم المتحدة فى إفريقيا عام 2005، والمهارات اللغوية، حيث يتحدث اللغة العربية بطلاقة اللغة الأم الاصلية له، ويتحدث ويكتب الإنجليزية بطلاقة.



دورات تدريبية قام بتدريسها بإحدى الكليات الخاصة



ريادة الأعمال، مهارات التعامل مع الآخرين فى المنظمات، مبادئ إدارة الأعمال، مهلرات التفاوض، الإدارة الإستراتيجية، إدارة التغيير، إدارة الوقت، إدارة الأزمات، تسويق الخدمات الحكومية، السلوك التنيمى والتحفيز.



تقلد الدكتور أیمن عبدالمنعم مختار حسن منثب السكرتير العام لمحافظة الدقهلية ليصبح أصغر قيادي تولى تلك المنصب، يشار أن مختار من مواليد 17 نوفمبر 1972، متزوج.