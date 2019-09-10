اتحاد الصناعات المصرية يبحث مع "العربية للتصنيع" سبل تعميق التصنيع المحلي
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:48 م
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أحمد الشيخ
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اجتمع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية بمقر الهيئة، لمناقشة أوجه التعاون والتكامل بين الغرف الصناعية والهيئة وخاصة في مجالات تعميق التصنيع وإنتاج بعض السلع الاستراتيجية.
ورحب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالحاضرين وإصطحبهم في جولة تعريفية بالمصانع التابعة للهيئة والتي تتضمن الصناعات المدنية إلى جانب الصناعات العسكرية وتلى ذلك عرض فيلما تسجيليا عن كافة مصانع الهيئة.
وأشاد رئيس إتحاد الصناعات المصرية بمستوى وتنوع الانتاج بمصانع الهيئة مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا بين إتحاد الصناعات المصرية بكافة القطاعات الصناعية التي يمثلها والهيئة بهدف تعميق التصنيع المحلي للإستغناء عن الإستيراد تدريجيا وتوفير العملة الأجنبية، ولما يمثله ذلك من فرص لرجال الصناعة للتوسع في أعمالهم بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن العمل على تشجيع التصدير سيكون بالتوازي وخاصة إلى دول أفريقيا وأوضح أن إتحاد الصناعات المصرية قد حقق شوطا من النجاح في التواصل مع والوصول إلى العديد من دول أفريقيا من خلال لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد مقترحا إنضمام عدد من المسئولين بالهيئة اليها، الأمر الذي لاقى استحسانا وموافقة من الفريق التراس.
واتفق الحاضرون بعد جلسة حوارية مفتوحة على التواصل الدائم وعقد الإجتماعات المكثفة والمتخصصة في كافة القطاعات الصناعية الواعدة لتحقيق الأهداف المرجوة من النهوض بالقطاع وتعميق الانتاج ورفع تنافسيته.
تنفرد الهيئة العربية للتصنيع بكونها الأولى من نوعها من حيث تصنيع الطائرات فى مصر والوطن العربى وذلك لإنضمام مصنع الطائرات للهيئة منذ نشأتها ، بعد إنتاج ثلاث طرازات للطائرات "الجمهورية ، القاهرة 200 ، والقاهرة 300" ، فضلا عن تصميم وتصنيع العربات المدرعة "فهد" والعربات العسكرية "جيب" والعديد من الأسلحة والصواريخ والمعدات الإلكترونية وضفائر الطائرات، كما تقوم بالعديد من المشروعات العملاقة فى المجال المدنى ، وخاصة مشروعات البنية التحتية وخدمة المجتمع ، فتقوم الهيئة بإنتاج محطات تحلية مياه البحر و تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الآبار والصرف الصحى والصرف الصناعى ، كذلك تصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية / طاقة الرياح) ، والمعدات والأجهزة الإلكترونية كشاشات العرض العملاقة بالطرق السريعة والإستادات و شاشات SMART / 3D) LED) و أجهزة التابلت ، فضلاً عن قيام الهيئة بتجهيز عربات الخدمة الشاقة وخدمة المجتمع ، كسيارات كنس الشوارع و كبس القمامة ، وسيارات الإطفاء وسلالم الإنقاذ ، وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.
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